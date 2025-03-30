七欖｜美食海灣檔主兩日做$3000生意比預期少一半　望園方增宣傳

香港國際七人欖球賽一連三日（28日至30日）在啟德體育園主場館舉行，旁邊的美食海灣有近30個攤檔，惟有商戶表示，生意淡薄，人流未如預期。



啟德體育園曾稱，將加強現場資訊顯示，令市民認識往來美食海灣的路線。記者今日（30日）約下午1時從啟德站走至美食海灣，沿路未見相關指示，更因場館人流管制，需要兜路約15分鐘才能到達美食海灣。直至記者走到宋皇臺站附近安檢入口才有相關指示。



有熟食檔負責人表示初次於啟德擺檔，因本身無預計大量人流，故生意如預期；有上星期已在此擺檔的本地手工啤酒攤檔指，兩日生意額約3,000元，比預期低一半。



獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，一連三日首次移師啟德體育園進行，主場館外設美食海灣。（任葆穎攝）

記者今日下午1時從啟德站走至美食海灣，惟因比賽期間場地管制，無法經場館直接走至美食海灣，需從園區外兜路約15分鐘才能到達目的地。沿途未見美食海灣的指示牌，走到宋皇臺站附近安檢入口時，才有相關人員舉牌及指示。

上星期已在此擺檔的關先生指，近兩日營業額約$3000，是上星期日均營業額一半。（林子慰攝）

上星期已在此擺檔的本地手工啤酒店主關先生稱，近兩日營業額約3,000元，為上星期日均營業額一半。關表示，本身已預計有人流管制，但認為主辦方相關宣傳及指示未如理想。他稱因上星期人流及生意不錯，有很多附近街坊或遛狗人士消費，故這星期預多了人手，但現時生意比預料差一半。

他表示，今日人流與昨日相若，未見大會增加太多指示，未來攤檔仍有檔期，期望大會可以引導更多人流及宣傳。

經營熟食檔的負責人阮先生指，本身無預計大量人流，故3日營業額如預期。（林子慰攝）

經營熟食檔的負責人阮先生表示，初次於啟德擺檔，因本身無預計大量人流，故3日的營業額如預期。阮坦言，知悉啟德為新場，地理位置較偏僻，沒有預設或者如聖誕節般多人流，所以每日只派1.5位人手營運攤檔。

他表示，比賽期間日均生意額有數千元，與預期相若，「中場休息、散場時都有人流」，未來有機會亦會於此擺檔。另外，他提到有七成顧客來自比賽觀眾及酒店客人，約三成為附近街坊。

有初次於啟德站走至美食海灣的市民表示，路程比想像中遠，約10分鐘，但仍然期待美食海灣的氛圍及美食。