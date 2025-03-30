七欖｜鄰近住宅居民指球迷村噪音擾民　有外籍觀眾隨地小便及嘔吐

香港國際七人欖球賽一連三日（28日至30日）在啟德體育園主場館舉辦，氣氛熾熱，吸引大量外國遊客。惟有附近住戶表示，活動期間甚至活動前夕遭受噪音影響，但投訴無門，冀未來體育園可加強監管。除了噪音外，住戶亦希望加強對觀眾的行為規管，稱曾有外國觀眾隨地小便及嘔吐。



九龍城區議員張景勛表示，噪音主要來自於東營的球迷村，現場不時舉行音樂表演，當中的音響或影響住戶，未來將建議主辦方管制音量，減少影響。



一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（廖雁雄攝）

Henley Park居民碰巧近日需在家工作、上網課 噪音下無法專心

住在啟德沐泰街Henley Park中高層的K小姐表示，自七欖開幕後，常受噪音困擾。她近日需在家工作，更要上網課，惟在噪音影響下，無法專心，感到十分無奈。她指噪音主要來自主場館外的球迷村，主場館天幕閉開合或比賽時並沒有太大音量傳出。

球迷村位於啟德主場館東營，是首次使用東營的項目，全日場內播放音樂，亦會不時舉辦音樂表演，近日曾錄得音貝達72，稍高出2音貝。

K小姐單位露台可直望啟德體育園主場館及東營球迷村位置（圖中場館左側）。（林子慰攝）

指「土瓜灣朋友」都聽到表演聲 投訴後問題未解決

K小姐透露，一旦球迷村中有表演，家中便會傳來敲擊聲、鼓聲、樂器低音聲及音樂聲等，更指「有朋友於土瓜灣」亦聽到表演聲。

K小姐曾向環保署、警方及體育園主場館投訴，惟問題未獲解決，主場館更要求她包容，稱主辦方的音響並無高於70分貝，沒有違反噪音條例。K小姐表示無奈，直言希望園區未來能更好地監管租場者的音響設定。

K小姐單位露台可直望啟德體育園主場館及東營球迷會位置（圖中場館左側）。（何頴賢攝）

K小姐亦提到，有業主曾在活動開始前夕聽到相關人員測試音響的聲音，有礙休息。K小姐指，噪音管制條例列明，不可於夜晚11時至早上7時發出噪音，她認為主辦方違反法例，冀望當局可以更好地監管及執法。

翻查資料，環保署曾針對表演活動訂立噪音管制指引，於夜晚11時至早上7時，活動發出的噪音不應在鄰近「噪音感應強的地方」聽見。

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K小姐單位天台可直望啟德體育園主場館及東營球迷會位置。（何頴賢攝）

冀主辦方增設提示避免再有人隨地小便及嘔吐

K小姐冀望未來活動的主辦方可以適度調整音量，例如「音量可否不要去到那麼盡？可否調整至70分貝以下」？她亦期望日後啟德主場館可以做好監管的角色，「不要只是租了場給人就算」。

另外，她亦提到有外籍人士在活動場地外隨地小便及嘔吐，認為或因為文化不同，故有相關行為，期望主辦方及園區可以增設更多規管及提示避免上述現象。

九龍城區議員張景勛表示，將向活動主辦方建議設置一系列的音量規管，例如可按人流多少調整音量。（資料圖片/黃浩謙攝）

九龍城區議員張景勛同意噪音主要來自於東營的球迷村，稱場內音響非常好，故傳播音量較廣。問及可以如何改善噪音問題，以減少住戶受到的影響？他表示，將向活動主辦方建議設置一系列的音量規管，例如可按人流多少調整音量，冀望可以減少影響。