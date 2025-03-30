七欖閉幕典禮．足本重溫｜主場館天幕發放25米高十色煙火匯演

一連三的香港國際七人欖球賽今日（30日）結束，連環上映決賽，比前兩日更緊湊，觀眾情緒更高漲。在男、女子盃賽冠軍頒獎禮後，主場館天幕上空有由旅遊發展局贊助的煙火匯演，不過時間不長，如煙火般短暫一分鐘，料在場館外也可仰望看到。



旅發局表示，四方看台上蓋共安裝28個發射點，煙火匯演將以多角度發放25米高的十色煙火，交織壯觀畫面，球場草坪上多支8米高的火焰巨柱將會助慶，讓一連三天的賽事在璀璨視覺效果下落幕。



一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（廖雁雄攝）

一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（廖雁雄攝）

一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（廖雁雄攝）

一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（何穎賢攝）

一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（何穎賢攝）

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一連三的香港國際七人欖球賽3月30日結束，連環上映決賽，觀眾情緒更高漲。（梁鵬威攝）

一連三的香港國際七人欖球賽3月30日結束，連環上映決賽，觀眾情緒更高漲。（梁鵬威攝）

一連三的香港國際七人欖球賽3月30日結束，連環上映決賽，觀眾情緒更高漲。（梁鵬威攝）

一連三的香港國際七人欖球賽3月30日結束，連環上映決賽，觀眾情緒更高漲。（梁鵬威攝）

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