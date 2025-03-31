山泥傾瀉｜雨季將至　政府提醒業主提早為私人斜坡檢查及維修

2023年9月，香港迎來一場「五百年一遇」的「世紀黑兩」，除了多區水浸，亦導致廣泛地區發生山泥傾瀉。受到該場暴雨影響，2023年私人斜坡山泥傾瀉個案由平常每年十多宗，升至50宗。



雨季快將來臨，土力工程處提醒私人斜坡業主，須為所負責的斜坡定期進行維修檢查，以及在下月雨季前完成所需的維修工程。



土力工程處提醒私人斜坡業主，須為所負責的斜坡定期進行維修檢查。（資料圖片）

斜坡及擋土牆缺乏妥善的維修，一旦暴雨時有雨水滲入斜坡及沖蝕泥土，便有可能發生山泥傾瀉，亦是導致本港多宗個案的主因。因此，為防止雨水滲入及泥土侵蝕，人造斜坡通常鋪設有排水渠及保護面。

土力工程處指，為了確保這些設施發揮作用及得到妥善保養，根據《建築物管理條例》，業主或維修土地當事人須按土地的業權維修其土地，包括斜坡，亦需根據地政總署發出的土地批約文件，負責維修毗鄰的斜坡。即使土地批約文件沒有列明業主須負責維修毗鄰地方，業主亦可能因在這些地方進行了工程而須負上維修責任。

2023年九月，筲箕灣耀興道發生山泥傾瀉，大量石塊擋路。（資料圖片／黃偉民攝）

土力工程處又指，私人業主包括大廈的單位業主，應詳細查閱土地批約文件，有必要時向律師或產業測量師徵詢，以須負責維修的土地範圍。地政總署設有「斜坡維修責任信息系統」網站，提供參考性資料。土力工程處的斜坡紀錄冊的最新資料，可從香港斜坡安全網站內的「斜坡資訊系統」取得。

處方又指，業主應至少每年安排一次「例行維修檢查」，以釐定是否需要進行例行維修工程。該檢查可由非專業人士執行，例如管理公司人員。處方建議業主，若每年進行不多於一次檢查，最好在十月至二月期間進行，而維修工程應盡量在四月雨季來臨前竣工；在暴雨過後應檢查排水渠並清理淤塞物。

土力工程處指，業主應至少每年安排一次「例行維修檢查」。（土力工程處提供）

例行維修檢查項目

·清理積存在排水渠內及斜坡上的雜物

·修補破裂或損毀的排水渠及路面

·修補或更換破裂或損毀的斜坡護面

·清理淤塞的疏水孔及出水管

·清除引致斜坡護面及排水渠嚴重破裂的植物

·在光禿的土坡面重新種草

·修葺砌石牆的勾縫

·清除岩坡上或孤石附近的碎石與雜草

·修理滲漏的外露水管

·修理或更換生銹的斜坡裝置

·保養斜坡上的美化項目



除了「例行維修檢查」，處方指，斜坡業主應至少每五年聘請專業及合資格岩土工程師，進行一次工程師維修檢查，了解工程師就斜坡的保養狀況、改善工程的範圍和細節等的意見。業主應切實執行工程師的建議；註冊專業工程師岩土的名單，載於工程師註冊管理局的網頁之上。

另外，斜坡內的地下帶水管道，例如污水渠、食水管，如出現滲漏可能影響斜坡的穩定性，但其表面上未必能察覺。因此，帶水管道的業主或負責管道維修的人士都需為地下帶水管道安排定期檢查，相關守則可於發展局網頁下載。

屋宇署現時會按土力工程處的意見，向土地的業主發出危險斜坡修葺令。（資料圖片）

屋宇署則表示，現時土力工程處會對私人斜坡進行安全篩選，並會向屋宇署提供危險斜坡的意見，屋宇署會處方的意見，向土地的業主發出危險斜坡修葺令。有關業主須委任認可人士進行勘測工作，並在有需要時，在修葺令所訂明的期限內，委任註冊專門承建商修葺危險斜坡。

署方又指，如業主沒有遵辦修葺令而沒有合理辯解，即屬犯罪。一經定罪，最高可處罰款50,000元及監禁1年，並可按未有遵從修葺令的日數，每一日另處最高罰款5,000元。屋宇署亦會根據個案情況，代失責業主進行所須工程，並向業主追討工程費、監督費及不多於20％的附加費。

現時，政府為自願或為遵辦法定命令，為其私人斜坡進行維修及修葺工程的合資格業主，提供多項貸款或資助，包括屋宇署「樓宇安全貸款計劃」、市建局「公用地方維修資助」、「有需要人士維修自住物業津貼計劃」等。土力工程處亦設有斜坡維修熱線，為市民提供維修斜坡、擋土牆及緩減設施的意見，市民亦可透過1823致電查詢。