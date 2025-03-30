七欖｜3日共逾11萬人入場　羅淑佩：為觀眾盡興而歸舒一口氣

香港國際七人欖球賽今屆首度移師啟德體育園舉行，為期3天賽事周日（30日）圓滿結束，共吸引逾11萬名本地及海外觀眾進場，較去年入場人數上升近1.4萬人。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台表示，七欖以煙火匯演和Hakka dance畫上完美句號，觀眾都盡興而歸，她也舒一口氣，並感謝欖總、啟德園區、各相關政府部門和公交單位協助七欖舉行。



▼3月28至30日 國際七人欖球賽▼



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平均每分鐘134通過安檢和驗票 3日暢飲逾8萬升啤酒

在賽事高峰期間，體育園共安排逾2,400名員工提供服務，平均每分鐘134名觀眾通過安檢和驗票，離開主場館時間平均為14分鐘，運作大致暢順。場內亦提供中西合璧的多元化餐飲選擇，共提供了35萬份食物及飲品，而3天的賽事，入場觀眾暢飲逾8萬升啤酒。

▼3月30日 國際七人欖球賽最後一天▼



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大部份觀眾使用港鐵 秩序大致暢順

其中，為確保入場觀眾可考慮不同交通選擇，體育園亦與政府相關部門、各公共交通營辧商等持份者保持密切溝通，提供有關賽事完場時間、預計行走路線及位置等資料，按實際情況，適度增加各類交通工具的供應，大部份觀眾使用港鐵到達及離開，秩序大致暢順。

▼3月30日 羅淑佩觀看國際七人欖球賽▼

