七欖｜李家超：體育園已準備好一流設備　首場大賽圓滿達陣

香港國際七人欖球賽由上星期五起一連三日（28至30日）在啟德體育園主場館進行，為主場館首場大型比賽。行政長官李家超今日（30日）在社交平台表示，他今日到場，並一邊喝啤酒一邊與眾人觀賞賽事。



他讚主場館燈光效果及音響設備一應俱全，並已準備好一流設備，接下來就等待精彩體育、文化活動輪番上演，發揮場館魅力。



李家超今到場觀賽，並頒奬否予勝出隊伍。（李家超FB）

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李家超：一邊喝啤酒 一邊與太太及數萬民眾狂歡

李家超今在社交平台發文，指懷興奮心情觀看七欖，一邊喝啤酒，一邊與太太及數萬民眾狂歡。今日主場館打開上蓋，李家超指天氣雖涼卻阻高漲熱情，場館燈光效果、音響設備、充滿活力的佈置一應俱全。

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祝賀男女子港隊在銀劍賽中奪冠

李家超與男女子港隊球員聊天，祝賀他們分別在銀劍賽中奪冠，相信在新場館以主場姿態取勝別具意義。他又與觀賽的香港網球手黃澤林打招呼，恭喜他早前在邁亞密網球精英賽創下歷史，並鼓勵他再接再厲。

李家超指，七欖已是本地旗艦盛事之一，推動香港成為國際體育盛事之都。（李家超FB）

李家超指，七欖已是本地旗艦盛事之一，推動香港成為國際體育盛事之都。啟德體育園主場館首場大賽已圓滿「達陣」，並已準備好一流設備，接下來就等待精彩體育、文化活動輪番上演，發揮場館魅力。

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林定國：啟德體育園令整體經驗更豐富。

律政司司長林定國今亦到場，他指啟德體育園不單傳承了香港大球場的熾熱氣氛，更以現代化、更美觀、更寬敞、更實用的硬件，令整體經驗更豐富。他表示，親眼見證中國男女子隊均勝出比賽，是錦上添花。

林定國指啟德體育園不單傳承了香港大球場的熾熱氣氛，更以現代化、更美觀、更寬敞、更實用的硬件，令整體經驗更豐富。（林定國FB）

林下午到文化中心觀賞藝術節節目歌劇「卡門」，晚上再到律政司合辦的第22屆Willem C. Vis East International Commercial Arbitration Moot 2025，作歡迎致詞。他形容，他的周日「 三響炮」正好顯示香港具備國際體育、文化、法律等交流活動，是香港的軟實力，香港必須精益求精，落實中央要求香港深化國際交往合作的任務，鞏固香港作為一個實至名歸的國際大都市。

▼3月30日 國泰航空低飛維港向啟德機場致敬▼

