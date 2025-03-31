港生杭州交流亡　鄧炳強批FB專頁「教育刺針」造謠分化社會

保安局局長鄧炳強接受《大公報》訪問，表示經過2019年反修例事件，市民對危害國家安全的行為都有了「切膚之痛」，香港國安法立法後整體社會變得平靜，但仍不能掉以輕心。他認為在目前的國際形勢下，香港面臨四大國安風險，包括是外部勢力、軟對抗、潛逃者和本土恐怖主義。



其中在軟對抗方面，鄧炳強指有人用一些看似和國家安全無關的議題來分化社會，讓人憎恨特區政府，甚至憎恨中央。聖保羅書院一名中五學生早前在杭州交流活動期間死亡，鄧炳強指有「別有用心的人」編造謠言，更點名批評facebook專頁「教育刺針」負責人、前考評局楊穎宇。



鄧炳強指社會整體平靜，仍有四方面國安風險。（資料圖片／黃浩謙攝）

社會整體平靜 仍有四方面國安風險

鄧炳強接受訪問時表示，雖然有了香港國安法和《維護國家安全條例》，香港整體變得平靜，但仍然不能掉以輕心。他認為在地緣政治的零和遊戲思維下，有美西方國家覺得中國強大就會構成威脅，因此試圖危害香港和國家安全。在目前的國際形勢下，他認為香港面臨四大國安風險，分別是外部勢力、軟對抗、潛逃者和本土恐怖主義。

鄧炳強認為有外部勢力抹黑香港，提出要「制裁」，潛逃外國人事繼續有危害國家安全的行為，例如提倡「港獨」、要求制裁香港官員等。至於本土恐怖主義，他稱有年輕人要用暴力去達到和宣傳他的政治觀點。

鄧炳強點名批評facebook專頁「教育刺針」。（fb截圖）

軟對抗風險 點名批評「教育刺針」

至於軟對抗風險，鄧炳強說有人「用一些看似和國家安全無關的議題來分化社會，讓人憎恨特區政府，甚至憎恨中央」。聖保羅書院一名中五學生2月底在杭州交流活動期間死亡，鄧炳強舉例指大家對學生在內地時離世都很傷心，「但別有用心的人就出來編造謠言」。

他說留意到謠言出自facebook專頁「教育刺針」，其負責人楊穎宇過去曾經是考評局的職員，提到他2020年曾為公開考試命題，「說日本侵華期間是不是利多於弊，後來也已經『走佬』英國。」

「教育刺針」創辦人楊穎宇，曾任考評局評核發展部經理（歷史）。（資料圖片）

考評局取消了2020年中學文憑試（DSE）歷史科「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」分題。（資料圖片／黃舒慧攝）

2020年中學文憑試歷史科一條試題，問考生是示同意「1900年至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊」，試題被時任教育局局長批評問題「有問題」、「偏頗」，又認為題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」，該試題後來被刪除。考評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇在社交媒體發布多個帖文評論考題，被親建制媒體抨擊，他後來請辭，隨後幾年移民英國。

去年香港海關在全民國家安全教育日前夕，在香港海關學院舉推廣全民國家安全教育。（香港海關Facebook圖片）

去年港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

去年4月15日「全民國家安全教育日」開幕禮，中聯辦主任鄭雁雄亦有致辭。（黃浩謙攝）

國家安全熱線收到近90萬條信息

鄧炳強指政府會繼續在情報和執法方面下功夫，國家安全熱線至今收到近90萬條國安相關信息。國安法生效後，約320人被捕，當中超過180人被檢控，其中160人被定罪。

今年的4月15日是第10個全民國家安全教育日，政府將設特別展覽，引入機械人導賞1員等。他說經過2019年反修例事件，市民對危害國家安全的行為都有了「切膚之痛」，政府希望通過宣傳和教育讓市民「慎思明辨」，明白哪些是真事，哪些是別有用心的人的煽動。

我們要將這些事件講給香港市民聽，讓香港市民知道我們面對這些外部勢力的風險、這些軟對抗的風險，從而可以分辨到哪些是挑撥，從而鞏固國家安全。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強認為，目前教育已經初見成效，包括去年在基本法23條立法期間收到的意見書中，支持立法的意見達到了98.6%。