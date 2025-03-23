黎智英案｜聘英國大律師被拒　外媒：衝擊法律體系　鄧炳強斥誤導

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力一案，本擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen替他辯護，遭律政司反對，終審上訴失敗。英國《The Guardian》(衛報）報道時引述法律學者批評判決相當於法院「放棄對維護國家安全委員會進行任何司法監督」。



保安局局長鄧炳強致函《衛報》表明反對有評論，他稱黎智英上訴申請之所以被駁回，皆因完全無法律依據，因為根據《港區國安法》，維護國家安全委員會的決定不受司法審查，斥責該外媒以誤導性言論，來抨擊法院的專業性和公正性。



黎智英（資料圖片）

英國衛報引述港大前法學教授：法院放棄司法監督國安委

就請Timothy Wynn Owen辯護一事，黎智英由高院原訟庭至上訴終院均失敗，其後港府向全國人大常委會提請釋法，常委會宣告稱要先獲得由特首發出的證明書。他隨之申請司法覆核，先後被高院原訟庭及上訴庭駁回申請；再向上訴庭申請許可上訴至終審法院被拒，其後向終院直接申請終極上訴許可，惟3月17日，終院上訴委員會頒發書面命令，拒絕他的申請。

英國《衛報》報道該事件，引述香港大學前法學教授Michael C Davis指，香港的法律體系再次受到衝擊，並在報道中寫到，終審法院拒絕受理上訴，相當於法院「放棄對維護國家安全委員會進行任何司法監督」。

黎智英原欲聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen替自己辯護。（資料圖片）

鄧炳強致函《衛報》批評報道指責不當 抨擊法院專業、公平

保安局局長鄧炳強今日（23日）致函《衛報》，稱報道的指責不當。他稱香港有逾100名資深大律師、逾1,600名大律師及約13,000名辯護律師可供選擇，港人選擇律師的權力受到《基本法》保障。

保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝／資料圖片）

鄧炳強補充，根據《港區國安法》，維護國家安全委員會的決定不受司法審查，這符合《基本法》原則，該原則亦獲英國承認。鄧炳強指，黎智英的上訴申請之所以被駁回，皆因完全無法律依據，稱《衛報》是用具偏見和誤導性的言論，抨擊法院的專業和公正做法。