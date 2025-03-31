鄧炳強斥有人借議題引起憎恨政府　點名蕭若元鍾劍華進行分化

保安局局長鄧炳強接受報章訪問時表示，經過2019年反修例事件後，市民對危害國家安全的行為都有了「切膚之痛」，他指香港國安法立法後整體社會變得平靜，但指仍有人用一些看似和國家安全無關的議題來分化社會，令人憎恨政府，甚至憎恨中央。



鄧炳強除了點名Facebook專頁「教育刺針」責人楊穎宇，也點名被懸紅100萬元通緝的前香港民意研究所副行政總裁鍾劍華、以及移居台灣的時事評論員蕭若元，指他們均以同樣方式進行分化，「這些軟對抗每日都發生，市民必須慎思明辨，明白甚麼是真實情況，甚麼是別人煽動。」



鄧炳強指社會整體平靜，仍有四方面國安風險。（資料圖片／黃浩謙攝）

指立國安法後仍有四方面國安風險 會進一步修訂法例

鄧炳強接受《星島日報》訪問時表示，4月15日是第10個「全民國家安全教育日」，會有連串活動，包括升旗儀式、研討會。國家安全展覽廳會舉行專題展覽，現場會有機械人擔任講解員，另會舉行全港學界國家安全常識挑戰賽，讓大眾了解國家安全；此外6月份會就《香港國安法》實施5周年展開新一輪活動。

鄧炳強指隨着《香港國安法》和《維護國家安全條例》的實施，社會已經由亂及治，但不能掉以輕心，因為仍然面對外部勢力抹黑和制裁、潛逃者繼續從事危害國家安全的行為、本土恐怖主義及軟對抗四大威脅，當局會繼續加強情報蒐集和執法工作，並進一步修訂法例，加入國家安全相關元素，亦會持續進行宣傳教育，讓市民明白國安風險猶在，繼而懂得慎思明辨，不受軟對抗謊言煽動，同心協力守護香港。

考評局歷史科前評核發展部經理、Facebook專頁「教育刺針」責人楊穎宇。（香港電台畫面）

社交專頁《教育刺針》遭點名

鄧炳強表示，四個國安風險之一是軟對抗，他指有關人士會用看似與國家安全無關的議題分化社會，企圖令市民憎恨特區政府和中央政府，例如近期某中學學生在內地參加交流活動期間輕生後，前考評局歷史科科目經理、社交專頁《教育刺針》創辦人楊穎宇作出挑撥，誣衊事件是國家逼香港學生前往內地交流而導致。

楊穎宇涉及2020年DSE中學文憑試歷史科擬定了一條涉及日本侵華的題目「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，事件惹來爭議，他其後向考評局請辭。鄧炳強指他明顯反中、辱華、媚日，本質是企圖危害國家安全，「他已經『走佬』去了英國，利用不同機會進行煽動」。

定居台灣的時事評論員蕭若元。（影片截圖）

鄧炳強在訪問中，點名定居台灣的時事評論員蕭若元，以及香港警方國安處懸紅100萬元通緝的前香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，指他們均以同樣方式進行分化，「這些軟對抗每日都發生，市民必須慎思明辨，明白甚麼是真實情況，甚麼是別人煽動」。

理大前助理教授鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝。（資料圖片）

除了軟對抗，鄧炳強說風險還包括外部勢力抹黑和制裁；潛逃者繼續在外國從事危害國家安全的行為，例如提倡港獨、要求外國制裁香港官員等；還有本土恐怖主義，有關人士企圖使用暴力甚至傷害性命來宣傳政治想法，他指大眾從「屠龍小隊」案件可見一斑。