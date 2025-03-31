七欖｜環團推算3日共耗86萬即棄餐具　促體育園設重用杯計劃

香港國際七人欖球賽過去3日在啟德體育園舉行，3日賽事共有超過11萬名觀眾入場。綠色和平在其中兩日進行實地調查，推算賽事期間共消秏超過86萬件即棄餐具，當中即棄紙杯的佔整體即棄餐具6成、即約51萬隻杯。



綠色和平促園方設立重用杯計劃，減少浪費。



綠色和平推算賽事期間共消秏超過86萬件即棄餐具。（綠色和平提供）

批評園方與減廢原意背道而馳

綠色和平在其中兩日，隨機計算場內8間小食店的16個櫃檯、球迷村8個櫃檯派發的即棄餐具數量，及場內13部飲水機旁提供的即棄紙杯數量，推算賽事期間共消秏超過86萬件即棄餐具。

項目主任譚穎琳指，啟德主場館內的飲水機較香港大球場倍增，卻禁止觀眾自攜容器進場又不提供重用杯，批與減廢原意背道而馳。

綠色和平指場地規定觀眾不可帶任何容器進場，但企業包廂内卻出現玻璃酒樽等違規物。（綠色和平提供）

綠色和平又指，場地規定觀眾不可帶任何容器進場，但企業包廂内卻出現玻璃酒樽、連蓋膠水樽及未拉蓋的罐裝飲品等違規物，質疑體育園有雙重標準，製造即棄垃圾。

不過據了解，觀眾一旦離開包廂，不可手持任何玻璃杯、酒樽等易碎物品。

綠色和平：大球場提供自家重用杯而省30萬隻即棄杯

綠色和平表示，欖總曾於過往數年在大球場提供自家重用杯服務，一度節省30萬隻即棄杯，惟今年移師啟德體育園後卻停止，建議園方設立重用杯服務，同時促請政府撥款1,000萬元推行重用杯先導計劃，減少浪費。