七欖｜區議員指不少居民反映球迷村噪音　議員望明年準備更多餐飲

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】七欖首度移師啟德體育園舉行，昨日（30日）結束，累計3天賽事吸引逾11萬名本地及海外觀眾入場。立法會議員（九龍西）鄭泳舜認為場館在餐飲方面準備不足，明年需要準備更多份量。九龍城區議員張景勛則指，收到不少居民反映受到噪音影響，「始終離民居得300米到500米嘅距離，有感受都好理解。」



一連三日的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，主場館天幕上映煙火匯演。（廖雁雄攝）

張景勛收到不少居民反映受到噪音影響。（資料圖片／黃浩謙攝）

球迷村音響對正民居 居民望改善

主辦方早前將位於啟德體育園東營的「球迷村」提早至晚上10時半關閉，昨日更是晚上7時就關閉。張景勛表示七欖舉行期間，附近不少居民反映受到球迷村的噪音影響。他指球迷村音響剛好對正沐泰街的民居，其中一個私人屋苑設有露台，居民反映感受到音響的影響。

他指，首天賽事舉行時居民受到噪音影響，已向園方及環保署反映，第二天賽事園方已有少許改善。他希望球迷村未來在音響上多加留意，他將於區議會跟園方或環保署反映情況，期望往後有改善。

有居民單位露台直望啟德體育園主場館及東營球迷村位置（圖中場館左側），指受噪音影響無法專心工作。（林子慰攝）

稱球迷村距離民居僅300米到500米

張景勛續稱，雖然第一、第二天晚上球迷村提早結束，但由於整日都有活動，中午時份的音響都影響到居民。他說：「當然，係咪每一刻嘅分貝都非常之大？唔係嘅。始終離民居得300米到500米嘅距離，有感受都好理解。」他認為，如果能再改善這一點，便可達致與民同樂的效果。

至於交通方面，張景勛認為港鐵及巴士安排不錯，希望將來能加強承啟道或者承豐道的巴士線，亦可加設過境巴士線與機場巴士方便旅客。

鄭泳舜：餐飲需預備更多

立法會議員鄭泳舜得悉有觀眾等候購買食物飲品的時間較長，認為場地可能原本沒有預料所需餐飲數量這麼多，需要汲收今次經驗，下年預備多些。交通方面，他認為在首日賽事，的士站一度排長龍，到第二日的士數量增多有改善。