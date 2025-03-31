簡約公屋｜議員關注簡約公屋防震能力　何永賢：跟足建築物條例

立法會房屋事務委員會今（31日）開會討論簡約公屋進展，有議員指最近發生地震，關心簡約公屋在防火防震等方面的安全性。房屋局局長何永賢指，簡約公屋雖然興建過程快，但亦做足所有功夫，完全符合《建築物條例》。



選委界立法會議員江玉歡指，近日緬甸地區發生地震，關注簡約公屋在防火、防風、防震等方面的能力。何永賢指，雖然簡約公屋快速興建，但亦完全符合《建築物條例》。加上香港過去曾遇10號風球，在防風上十分有經驗，故十分安全。

江玉歡指，近日緬甸地區發生地震，關注簡約公屋在防火、防風、防震等方面的能力。（資料圖片/盧翊銘攝）

不少議員都指，簡約公屋能幫助市民。何永賢憶述自己與一戶簡約屋租戶收樓的情況，形容一名四歲的小女童一直拖著她的手蹦蹦跳，「佢拖住我行左好耐，蹦蹦跳跳，入去間屋後伸開手轉咗兩個圈，話同佢住緊嘅情況好唔同。」她又指，有住戶曾經每月需交1.2萬租，入住簡約公屋後每月節省一萬元，「一年已經有12萬，儲多兩年買居屋首期都夠。」

何永賢憶述自己與一戶簡約屋租戶收樓的情況，形容一名四歲的小女童一直拖著她的手蹦蹦跳，「佢拖住我行左好耐，蹦蹦跳跳，入去間屋後伸開手轉咗兩個圈，話同佢住緊嘅情況好唔同。」（廖雁雄攝）

自由黨李鎮強形容，簡約公屋推出猶如「有個BB出世」，又指聽到4歲女童的故事後，「我都差啲……都好感動。」何永賢則指，「我覺得呢個BB係大家一齊孕育」，她感謝建築署在短時間内興建大量單位，並指初步估算節省了約64億。