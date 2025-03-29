簡約公屋｜何永賢：儲錢幾年或夠居屋首期、一步人生目標再提高啲

位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目昨日（28日）起陸續入伙，房屋局局長何永賢今日（29日）表示，現時公屋平均輪候時間為5.3年，簡約公屋可以讓市民輪候公屋期間，有幾年時間籌劃未來的住屋階梯。她舉例，一個330呎的簡約公屋單位月租1600元，較租劏房每月可節省幾千元，一年省數萬元，儲蓄幾年後甚至可能足夠支付居屋首期「一步人生目標再提高啲」。



何永賢（中）認為簡約公屋有助租戶每月省幾千元租金，儲蓄幾年或夠居屋首期（商台圖片）

▼元朗攸壆路首個簡約公屋項目3月28日起入伙▼



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何永賢今日在商台一個節目中稱，簡約公屋為幫助正輪候公屋的住戶：「輪候好啲、輪得嚟個家狀況都好啲」。她又憶述自己與一戶簡約屋租戶收樓的情況，形容四歲的小女童一直拖著她的蹦蹦跳，當打開單位門時更在轉跳舞，指單位有很多空間。

她指，女童一家四口的單位月租1600元，簡約公屋有助他們一家節省每月數千元的租金，一年便可儲到幾萬元。

儲得三、四年有廿幾萬足夠付居屋首期，一步就人生目標再提高啲。 房屋局局長何永賢

她又稱，日後北部都會區的居屋，價錢可能較便宜。

至於元朗攸壆路的簡約公屋預計每日有50至100戶居民入伙，到5月底全部2100個單位會全部入伙。她稱，攸壆路簡約公屋有不少巴士和小巴服務，方便居民出入，營運機構推出居民家電交換、技能互助等計劃，附近亦有中學組織學生幫居民製作窗簾，認為這個社區非常人情味。

政府公布規管「簡樸房」新方案（資料圖片/盧翊銘攝）

違簡樸房規定業主可被罰款三十萬

至於規管「簡樸房」制度新方案建議登記期為12個月，寬限期延長至36個月，同時規定在寬限期最後半年，如單位仍然不合規，不能簽訂新合約，業主違法可被罰款30萬、監禁3年，並要向租客賠償。何永賢認為，已具有足夠阻嚇性。

而新方案放寬對單位窗戶不能面向四面圍封天井的規定，她解釋是當局收到意見及視察後，認為有部份單位的天井大及通風，衛生情況不差，認為不應該一刀切禁止。她指，方案會規定天井的大小，及要求有出入口進入天井清潔，預計有2%單位受規管。

現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」，要交額外租金。（資料圖片)

公屋富戶料明年十月起繳付新租金

另外，房委會收緊公屋富戶政策，額外租金水平調高至2.5倍至4.5倍租金。何永賢表示，現時富戶繳交的租金只佔家庭入息比例7%，社會各界都認為需要調整，將公屋資源交給更有需要的市民，預計新安排明年10月1日起生效。

何永賢又說，現時處於最高一級的富戶約有4000戶，當中400戶已經住了4年，新計劃之下處於最高級別4年或以上的住戶需要遷出，可以用「綠表」購買居屋。