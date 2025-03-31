結業潮2025｜3.31全港多舖離場　包括旺角新寶戲院、登打士茶餐廳

2025年首季即將完結，但通關後出現的結業潮仍未見緩和，街上待租的空置舖位、貼出結業公告的商舖，依舊比比皆是。《香港01》去年曾盤點過3月底結業的店舖，時隔一年，在本月底結業的店舖亦至少有15間，涉及各行各業，原因大致為業主加租、租約期滿、生意差、市場環境轉變等，情況仍然有增無減。



除了最常見的餐飲食肆，例如愛心小店「登打士茶餐廳」，還有旺角新寶戲院，都於周一（31日）最後營業。同日離場的，還有油麻地的大達文具行及中環的合昌名筆店，兩間老字號分別有72年及50年歷史。



2025年首季即將完結，但疫情後掀起的結業潮仍未停息，街上待租的空置舖位依舊比比皆是。（吳美松攝）

今年首季的結業潮仍然停不了，從網上流傳、以及各集團發出的結業點算，單是今年3月全港各區至少有二十多間店舖結業，幾乎每日都有店舖執笠，佔了半數於月底離場，對比去年3月的統計，今年首當其衝的依然是餐飲業，但多了不少老店，還有戲院。

單是今年3月，便有7間食肆退下火線，如在佐敦的米芝蓮食店「西關老祖」；牛牛日式火鍋亦在3月9日全線結業，而在31日，就有位於旺角，一直有照顧附近流浪貓的登打士茶餐廳，負責人琳琳表示，因為業主加租，加上生意淡薄，只好選擇結業，又指當「放下假」，不過她最希望的是為照顧中的30隻流浪貓找到「好人家」。

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在佐敦渡船角有39年的「合記海鮮飯店」也將在3月31日結業。合記海鮮飯店最馳名的是每日工場新鮮燒製的招牌燒鵝，店內更有在香港碩果僅存的旋轉樓梯，但這些都將成過去。老闆譚先生指，是因為年紀大了，想退下來享受一下人生，並非因業主加租而結業。不過可幸的是，合記海鮮飯店位於油麻地文昌街的總店將繼續營業。

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餐飲業、民生店無一倖免

結業潮影響的不只是餐飲業，零售業、戲院及民生店亦「難逃一劫」。連鎖雜貨店「金飯碗」在3月中旬便不再經營荃灣分店，在短短8個月內連執4間分店；在天水圍新北江經營了30年的糖果零食店「甜心屋」，店內夾糖是不少街坊的回憶，可惜亦宣布在3月底結業。

月底結業的老店還包括在旺角中心的鞋舖「大亨皮鞋」，老闆指由旺角中心建成初期已進駐，曾在商場內有多間分店，養活不少伙記。不過，後來生意漸漸減少，疫情後最為嚴峻，港人北上購物潮更大大衝擊了鞋舖生意，由有伙記到現時只由60多歲的老闆獨自打理；亦由於年紀老漸老，老闆決定離場好好休息。

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逾半世紀老店不敵時代變遷 網購盛行生意不如前

另一間有半世紀歷史，在中環街市斜對面專門賣筆的「合昌名筆店」也同樣會在3月底與街坊告別，合昌名筆店「麻雀雖小，五臟俱全」，店內展示出不少不同款式的鋼筆，而一傳出結業消息，即引來不少老主顧討論，有人指自己買的第一支鋼筆就是購自合昌名筆店。

歷史更悠久的「大達文具行」，屹立油麻地已有72年，也避不過市道欠佳帶來的影響。大達專營華、洋紙張，文房四寶，文儀用品等，屬家族經營生意。現任經營者陳鎮雄表示，結業原因其一是家族成員大多年紀漸大，而且營商環境有變，電子化普及下少了人需要使用文具，另外網購盛行影響最大，越來越多人網購，令其生意大不如前。

去年接連有戲院倒閉，災情蔓延至今年，在旺角的新寶戲院本月初就宣布，因市場環境變化及營運調整，將營業至本月底，4月1日起正式停運。80年代時，新寶戲院仍是金聲戲院，當時十分「旺場」，尤其是午夜場，至2005年才改建為新寶戲院。

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結業潮下，連私人會所也留不下，1989年成立、位於黃埔花園的「老牌」私人會所博藝會月初宣布，因租約終止，加上經營環境雪上加霜，決定今月28日起停止提供康體、課程及美容相關服務，餐飲則於3月31日後結束。博藝會曾是電視劇集的熱門取景地點，不少明星及藝人亦常常出沒。例如2006年，鄭伊健與蒙嘉慧曾被拍到在會所內打羽毛球，令「蒙麵戀」曝光。

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