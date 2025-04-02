「超齡」一哥蕭澤頤上任及延任是兩場意料之外　由鄧炳強入局開始

【蕭澤頤／警務處處長】59歲的警務處處長蕭澤頤於昨日（1日）退休，國務院今（2日）任命副處長周一鳴接任。蕭澤頤於兩年前已屆退休之齡，但仍於2023年2月中獲延任兩年，處理警隊管理層交接工作，結果罕見地成為「超齡」一哥，而他上任成為警隊之首，以及延後兩年退休，原來是兩場意料之外的事。



倘追溯至早年警隊流傳的「接班藍圖」，時任處長的鄧炳強應一直做到2023年才退休，然而，一場反修例風波改變香港形勢，同時打亂了警隊的接班部署。深受中央及港府信任的鄧炳強於2021年「突然升職」出任保安局局長，惟「隔代一哥」人選麥展豪主動「放棄登頂」、另一熱門蔡展鵬則捲按摩院風波「脫腳」，最終由深受鄧炳強重用的蕭澤頤「跑出」升任處長。



蕭澤頤當年接任警務處處長時已屆55歲退休之齡，早已預視要「坐多一回」。兩年前50歲出頭的「理大圍城」指揮官周一鳴，被視為接任處長「大熱」人選，他近年「坐火箭」直升「二哥」，惟高層管理年資尚淺，需給他兩年時間累積經驗，今日終於正式坐正，接替蕭澤頤成為新「一哥」。



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警務處處長蕭澤頤於2025年4月1日卸任。（資料圖片）

▼2023年2月14日 警方年結記者會▼



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警隊向來有一套完善的升遷系統，管理層會部署及栽培「隔代一哥」，以確保「第二階梯」及「第三階梯」人選，可順利接任「一哥」之位。

早年流傳「隔代一哥」為蔡展鵬及麥展豪之爭

早於2019年前，按警隊流傳消息，時任「一哥」盧偉聰退休後，會由「二哥」鄧炳強接任；至於「隔代一哥」人選，有傳是國安處前處長蔡展鵬，及2023年時任新界南總區指揮官麥展豪。

不過，2019年爆發的反修例示威，將香港形勢改變，引爆一連串具爭議性事件，間接打亂警隊高層部署。

2021年6月25日，國務院公布，根據時任行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長。（資料圖片/梁鵬威攝）

麥展豪「放棄登頂」 蔡展鵬捲按院風波「脫腳」

2019年下旬，警隊內部盛傳，現任新界南總區指揮官麥展豪主動向管理層提出「平調」，由灣仔警察總部行動部調出「環頭」，做法相當罕見，有「放棄登頂」之意味；焦點隨即落在蔡展鵬身上，然而，在2021年5月，蔡展鵬在登頂之路「脫腳」，捲入按摩院風波，雖然經調查後不涉及刑責，但就由國安處「平調」至人事及訓練處處長至今。

警務處人事及訓練處處長蔡展鵬（資料圖片/梁鵬威攝）

蕭澤頤獲鄧炳強重用 臨危受命上馬

2021年6月，政府高層出現變動，獲政府信任的鄧炳強未屆警隊退休年齡，「提早」升職出任保安局局長，至於鄧炳強得力副手、時任「二哥」蕭澤頤就「臨危受命」榮升「一哥」，共同處理反修例風波。

時任警務處副處長的周一鳴，在2019年反修例風波中，負責處理理大事件。（資料片/蔡正邦攝）

周一鳴任「理大圍城」指揮官 成未來一哥大熱

蕭澤頤2021年升任「一哥」時年屆55歲，距離退休只有兩年任期，已預視有需要「坐多一回」處理「斷層」問題。警隊當時已有消息指出，「理大圍城」指揮官周一鳴行情看漲，獲「睇高一線」，三年間連升三級至副處長。

兩年前50歲的周一鳴在警隊「鐵三角」中相對年輕，按今次延任部署推算，今年蕭澤頤退休，周一鳴已52歲，具相當管理經驗，將坐「一哥」5年之久。