警隊一哥｜國務院任命周一鳴為警務處處長　今上任接替退休蕭澤頤

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今日（2日）任命警務處副處長（行動）周一鳴出任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。



52歲的周一鳴於1995年加入香港警務處出任見習督察，早已被視為未來「一哥」大熱人選。他於2019年反修例風波期間出任九龍西總區副指揮官嶄露頭角，最為人熟悉是處理「理大圍城」，被視之為警隊「明日之星」。周一鳴過去三年間連升三級，並涉獵刑事、行動及人事等範疇。



中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴出任警務處處長。（資料圖片/廖雁雄攝）

周一鳴加入警隊30載 主力從事刑事調查

周一鳴於1995年加入香港警隊，任職督察，大部份時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集的工作。

在駐守刑事部期間，周一鳴累積豐富的刑偵調查及刑事情報的工作經驗，以及制定各種不同刑事職務政策的技巧，於2010年晉升為警司並服務於刑事偵緝總部。其後他在2012至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。

至2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，三年後進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴出任警務處處長。圖為2023年，周一鳴到澳洲悉尼出席第十六屆Pearls in Policing會議。（《警聲》圖片）

2019年反修例事件期間，理工大學被示威者佔領，與警方多次衝突。（資料圖片/羅君豪攝）

周一鳴2019年任職九龍西總區副指揮官，曾帶隊到校園處理汽油彈、腐蝕性物體等危險品，以及負責搜證。（資料圖片/黃偉民攝）

2019年曾處理「理大圍城」事件

2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官，及後，於2019年初，獲委任為九龍西總區副指揮官。期間，香港爆發反修例風波期間，周一鳴嶄露頭角，最為人熟悉是處理「理大圍城」事件，被視之為警隊「明日之星」。

周一鳴2019年11月28日帶領警員到理工大學校園搜證。（資料圖片/蔡正邦攝）

2019年11月28日，周一鳴被問到理工大學內是否仍有留守者，他稱：「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」（資料圖片/蔡正邦攝）

過去三年連升三級

於2020年2月，周一鳴擢升為警務處助理處長，接任行動部處長一職。同年11月掌管人事部，接任警務處助理處長(人事)。2021年1月，周一鳴晉升警務處高級助理處長，獲委任為人事及訓練處處長。於同年8月，接任刑事及保安處處長一職。於2022年4月，周先生獲委任為警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。

在職期間，周一鳴曾於內地及海外多所院校接受培訓，當中包括國家行政學院、哈佛大學、英國警務學院及蘇格蘭警察學院。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴（右）出任警務處處長，接替蕭澤頤（左）。（資料圖片/廖雁雄攝）

警務處副處長（行動）周一鳴被視為下任「一哥」大熱，曾在2019年擔任「理大圍城」指揮官，三年間「三級跳」，去年獲委任為副處長（管理）。（資料圖片）

蕭澤頤2021年出任處長至今

至於即將踏入59歲的蕭澤頤，早前已預告自己會於今年退休。他在1988年12月加入警隊並出任見習督察一職，曾駐守多個單位，到2007年晉升為高級警司。2013年，蕭澤頤晉升為總警司，到2017年晉升助理處長(人事)，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長，2019年獲委任為副處長（行動），2021年升任處長。

2023年2月，政府宣布為便利警隊管理層順利交接，在同年4月達57歲警務處退休年齡的蕭澤頤，獲延任兩年至2025年4月1日退休。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）