警隊一哥｜周一鳴大學決考警察　望了解年輕人：未必是我覺得你廢

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】警務處副處長（行動）周一鳴今（2日）出任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。現年52歲的周一鳴於1995年加入香港警務處出任見習督察，過去三年間連升三級，並涉獵刑事、行動及人事等範疇。



周一鳴去年接受警方《警聲》特刊訪問時談到大學時為投考警隊而花了一年時間作準備，形容自己下定決心便會全力以赴。他當時說到自己兩年內兩度升職，認為每個職級各有挑戰，不敢說完全沒有壓力，但已經習慣了，希望改善警隊內部溝通。他最有興趣探討年青警員生活模式和心態，認為與年輕人相處之道在於互相欣賞，「未必是我覺得你廢，你覺得我過時；可以是我羨慕你的活力，你欣賞我的經驗」。



去年周一鳴以警務處副處長身份接受警方《警聲》特刊訪問。（警方提供圖片）

去年周一鳴以警務處副處長身份接受警方《警聲》特刊訪問。（《警聲》截圖）

去年《警聲》特刊 成唯一受訪副處長

警務處去年成立180周年，周一鳴接受警方出版《警聲》特刊《香港警察守城故事—不同職級崗位．由初哥到一哥》 訪問。警隊有３名副處長，周一鳴是唯一一位以「警隊二哥」身份受訪，地位僅次於處長蕭澤頤。

2019年11月，周一鳴當時任職助理處長周一鳴，負責處理「理大圍城」事件。（侯彩琳攝）

周一鳴1995年中大畢業便加入警隊

談起加入警隊的經歷，周一鳴於香港中文大學生物系就讀大學二年級時申請加入輔警，但為了參加球隊所以放棄。到大四決定投考見習督察，四處向前輩請教應試心得，了解警察工作及生活，以及訓練體能。

花最多時間便是體能鍛鍊，希望保持最佳狀態，差不多用了一年時間準備。我就是那種只要下定決心，便會全力以赴的人。皇天不負有心人，畢業後便進入學堂。 周一鳴2024年接受《警聲》訪問

周一鳴（右二）任職旺角警區刑事調查隊第九隊偵緝督察時，成功拘捕一名專門在旺角區內行劫女性的賊匪，獲時任署理西九龍總區指揮官施本勵嘉獎。（警方圖片）

周一鳴2006年任職總督察，負責統籌發展人事資訊通用系統。（警方圖片）

形容親手把罪犯繩之於法別具意義

本着「匡扶正義，為民除害」，周一鳴選擇加入刑事調查隊。他說：「走在前線，親手把罪犯繩之於法，感覺別具意義。那段時間很辛苦，也很滿足。雖然工作排山倒海，不分晝夜；但是很幸運給我碰上出色的團隊，大家目標一致，同心同德。」

30年警察生涯中，他其中一次寶貴經驗，是2012年借調到法國里昂國際刑警秘書處擔任情報主任，與來自世界各地的警員共事。

周一鳴2012年曾借調到法國里昂國際刑警秘書處擔任情報主任。（警方相片）

周一鳴2012年曾借調到法國里昂國際刑警秘書處擔任情報主任。（警方相片）

兩年內由總警司升至副處長 周：已習慣壓力

訪問刊登之時，周一鳴兩年內連升兩級，由總警司升至副處長。被問到有沒有壓力，周一鳴表示每個職級都有各自挑戰，他不敢說完全沒有壓力，只是已經習慣。

作為警隊「二哥」，他認為警隊水平在世界位處前列位置，不少地方值得其他國家及地區學習，當然仍有進步空間，尤其是溝通方面。

警察是紀律部隊，服從命令是硬道理，就算赴湯蹈火，大家也不會猶豫；另一方面，上司做出任何決定，必須瞻前顧後，又要承擔最終責任，其實壓力很大。只要我們明白前線的苦，他們理解我們的難，坦誠溝通，齊心合力，自然事半功倍。 周一鳴2024年接受《警聲》訪問

2023年，周一鳴到澳洲悉尼出席第十六屆Pearls in Policing會議。（《警聲》圖片）

最有興趣探討年青警員生活模式和心態

提到升職後的新計劃，周一鳴表示最有興趣探討新一代的想法，尤其年青警員，了解他們的生活模式和心態。他認為時代改變，由以往到圖書館找資料寫論文，到現在「彈指之間已經可以翱翔無涯學海」，年青一代亦離不開社交媒體。他又形容基層警員才是警隊的中流砥柱，要給予鼓勵和支援，以建立他們的自信心和歸屬感。

與年輕人相處之道，未必是我覺得你廢，你覺得我過時；可以是我羨慕你的活力，你欣賞我的經驗。 時任警務處處長周一鳴