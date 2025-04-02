蕭澤頤留學英國回流投身警隊　36年從警生涯回顧　感言：此生無憾

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今日（2日）免去警務處處長蕭澤頤職務，並任命警隊「二哥」副處長周一鳴接任。現年59歲的蕭澤頤前年已到達退休年齡，獲政府延任兩年。他出身警察世家，留學英國回流後於1988年投身警隊，由督察做起。他在警隊約36年生涯，2019年反修例事件期間執掌行動部，疫情間升任一哥接替升任保安局局長的鄧炳強。



警務處處長蕭澤頤前年已到達退休年齡，獲政府延任兩年，其任期於今日4月1日完結。（資料圖片／廖雁雄攝）

蕭澤頤留學英國回流後於1988年投身警隊，由督察做起。（相片由蕭澤頤提供）

出身警察世家 留學回港加入警隊

即將踏入59歲的蕭澤頤，早前已預告會於今年退休。據資料，蕭澤頤出身警察世家，其父親為退休警長，他留學英國回流後於1988年投身警隊，由督察做起，主要駐守前線行動單位，主力擔任刑事情報相關職務，並於2007年晉升為高級警司，先後任職葵青警區副指揮官和機場警區指揮官，2013年年擢升為總警司接掌九龍城警區，其後出任人事部人力資源科總警司。

受父親蕭漢澄薰陶，蕭澤頤自小立志做警察。圖為他從警校畢業時與父母合照。（相片由蕭澤頤提供）

已達退休年齡仍獲政府延任兩年

蕭任職警察期間，曾赴清華大學、史丹福大學，哈佛大學及國家行政學院修讀外地發展課程，在2017年升任助理處長掌管人事部後「平步青雲」，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長，2019年獲委任為副處長（行動） 。至2021年，蕭澤頤「坐正」，獲升任為警隊「一哥」。

2023年2月，政府宣布為便利警隊管理層順利交接，在同年4月達57歲警務處退休年齡的蕭澤頤，獲延任兩年至2025年4月1日退休止。

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未升任一哥前形象低調 反修例風波曾執掌行動部

蕭澤頤在成為「一哥」之前，對外形象較為低調，於2019年反修例風波時，他已執掌行動部，於6月9日第一場百萬人遊行後，蕭澤頤時任行動處處長，晚上現身夏愨道視察。

蕭澤頤於衝突最炙熱之際接任「二哥」，上場便向同袍發內部發信，指已在多區檢獲武器，相信已瓦解針對警務人的組織，提醒警務人員在任何時間以團體形式工作，「請將所有同袍包括自己，安全帶回家」。

在理工大學衝突事件中，蕭澤頤負責會晤及聆聽理大校方代表的關注。不過，整場「踏浪者」行動中，蕭澤頤未有出席例行記者會，交由「落地」指揮官解釋行動。據了解，在風波趨淡後，蕭澤頤曾就警方與傳媒關係，會見各大傳媒機構代表，解釋前線憂慮。

在警方的宣傳片中，時任警務處副處長（行動）的蕭澤頤曾粉墨登場。（《守城》截圖）

登場警宣傳片《守城》 有「體能王」之稱

蕭澤頤35年警途側重刑事情報，在反修例風波趨平靜後，自2020年年中起，不時以打擊罪惡剋星姿態，親自落場督師反罪惡及掃毒。

蕭澤頤與其前任鄧炳強同樣有「戲癮」，繼在警隊宣傳片《守城》中指揮策劃「打擊」恐怖分子，又在「防騙月」宣傳片《反詐時速》中客串出演教市民免墮騙局，他在內部有警隊高層「體能王」之稱，有掌上壓挑戰宣傳活動都活躍參與。

蕭澤頤曾集合55人，在55秒內完成55下「掌上壓」，為團體籌得馬會贊助的55萬港元善款。（相片由警隊提供）

蕭澤頤曾於活動中親身上陣玩吊環、繩網及搬車胎等。（警方提供）

疫情間升任一哥 兩度染疫

2021年6月，時值新冠疫情，蕭澤頤接替升任保安局局長的鄧炳強，升任警隊「一哥」。蕭澤頤曾在電台節目表示，疫情期間，至少有兩成多的警隊同事染疫，而他亦是其中之一，於2022年間曾兩度染疫。

蕭澤頤與涉及疫情的另一件事件有關，就是2022年初爆出「洪門宴」，蕭澤頤亦是座上客之一，被界定為染疫人士的密切接觸者，事後被送往竹篙灣檢疫中心隔離，他亦為事件發聲明致歉。對於引來「知法犯法」的爭議，蕭澤頤強調自己無犯法，對酒精亦毫無興趣，又稱出席活動是為了推動社區警政，並稱生日派對「性質唔係最重要，最重要出席目的係加強溝通」。

時任警務處處長的蕭澤頤，與同副處長周一鳴（後）曾一起出席記者會講述整體治安情況，而周一鳴接替蕭澤頤成為警隊新一哥。（資料圖片／廖雁雄攝）

時任警務處處長的蕭澤頤，與同副處長周一鳴（右）曾一起出席記者會講述整體治安情況，而周一鳴接替蕭澤頤成為警隊新一哥。（資料圖片／廖雁雄攝）

任內東南亞騙案冒起 多番提醒市民提防騙子

2022年中，冒起多時的東南亞網上求職騙案來到香港，數十名港人被誘騙到外地求職，結果陷入騙徒陷阱。事後警方成功拘捕一個詐騙集團，而打擊騙案亦成為蕭澤頤任內一大挑戰。他過往出席公開場合時，亦多番親身呼籲市民提防騙子，叮囑市民小心「筍工」邀請，避免墮入求職陷阱。

警務處處長蕭澤頤任內東南亞騙案冒起，他多番提醒市民提防騙子。（黃浩謙攝）

座右銘「天道酬勤」

蕭澤頤過往曾與傳媒分享，以「天道酬勤」為座右銘，來自在他駐守旺角警區時的經歷心得，當時該區出現連環爆竊及搶劫案，警隊安排全天候巡邏及監視，他會用工餘時間在旺角明查暗訪，終撞正疑人破案，他以自身經歷勉勵同袍，多一分耕耘多一分收穫。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

蕭澤頤：當警察帶來無限滿足感此生無憾

蕭澤頤上周六（29日）最後一次以警務處處長身份在香港警察學院結業會操典禮、檢閱畢業的見習督察和學警。他致辭時表示感到百感交集，想起36年前的自己懷住除暴安良的理想加入警隊。他指成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。

警務處處長蕭澤頤3月29日在結業會操致辭說，想起36年前的自己懷著除暴安良的理想加入警隊，成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。（黃浩謙攝）