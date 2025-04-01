林卓廷披露游乃強受查案　律政司終極上訴得直　林維持原判及刑期

前立法會議員林卓廷涉在3個記者會上，披露721當晚帶隊進入南邊圍村調查的警司游乃強被廉署調查，被裁定3項披露受查人身份罪成遭判囚。林去年在高院上訴得直，法官指該控罪只適用於披露賄賂相關罪行，林並無觸及該範疇。律政司提出終極上訴，指該條例包括所有廉署調查的罪行。終審法院法官早前聽取陳詞，今(1日)頒判辭，終院裁定，律政司上訴得直，回復林的定罪和判刑。



民主黨林卓廷（右三）曾在記者會上披露游乃強受查，從而被控。（資料圖片／高仲明攝）

時任元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強，在2019年7月22日凌晨，曾帶同數十名刑偵人員入村搜查，他後來被調任新界北總區刑事總部警司（行動）。

林卓廷需服4個月刑期

林卓廷原被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人游乃強的身份。林在裁判法院被裁定罪成，判囚4個月。高等法院去年裁定林上訴得直，撤銷罪名。惟終院裁定律政司終極上訴得直，林的罪名恢復之餘，4個月的刑期亦恢復。

案件爭議受人士身份的詮釋

是次上訴的爭議為，如何詮釋控告林卓廷的《防止賄賂條例》第30(1)(b)條。律政司認為條文中的「受調查人的身份」，所涉罪行不限於該《條例》第II部所訂的罪行，即涉及貪污的罪行，而是包括所有廉署調查的罪行，因此林披露游乃強就「公職人員行為失當罪」被查，亦屬違法。

林卓廷回應時認為，律政司的詮釋過度擴闊。

案件編號：FACC 8/2024