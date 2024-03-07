林卓廷披露受查人士案　官指涉廣泛重要性　准到終院上訴

前立法會議員林卓廷涉在3個記者會上，披露721當晚帶隊進入南邊圍村調查的警司游乃強被廉署調查，被裁定3項披露受查人身份罪成，高等法院法官游德康早前裁定他上訴得直。律政司不服裁決，提出終極上訴。案件今（7日）在高等法院，處理律政司申請終審法院的上訴許可證明書。控方強調相關爭議具廣泛重要性，法官游德康下午向律政司批出上訴至終院的證明書，准爭議涉及對《防止賄賂條例》第30（1）（b)條的正確詮釋，尤其是條例中「該受調查人的身份」一詞。



游官在判辭指，在甚麼情況下披露甚麼資訊會導致負上刑責，對日後被廉政公署調查人士甚至傳媒均有影響。游官同意律政司一方指，對法例的解讀有可爭議之處，該法律爭議亦涉廣泛重要性，因此批出上訴至終院的證明書。



被告林卓廷被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人游乃強之身份。他原審時被裁定罪成，遭判囚4個月，上訴得直後，定罪及判刑均被撤銷。

官認為林所披露罪行非條例覆蓋犯圍

游官早前頒下裁決指，根據相關條例的立法歷史、原意及案例等，該條例必須被解讀為披露涉及貪污的第II部所訂罪行的調查。故在此相對而言狹窄的解讀下，林沒有直接或間接地對公眾披露游乃強當時是第II部所訂罪行下受調查人的身份。林就游乃強正接受廉署調查「公職人員行為失當罪」的披露不受本案罪行所覆蓋，因此林沒有觸犯有關法例，裁定其上訴得直。

控方指官有誤解且案件具廣泛重要性

控方陳詞時指，相關爭議具廣泛重要性，有合理爭辯之處。就游官在判辭指「草案委員會修例時沒有覆蓋貪污罪行以外的一般調查」，認為游官或錯誤理解「一般調查」。

案件編號：HCMA34/2023