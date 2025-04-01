的士車隊｜有司機稱招聘宣傳不足　另憂困身拒加入：非為養家活兒

政府早前預計，首支的士車隊三月底開始可正式投入服務，不過直至今日（4月1日）僅兩支車隊以試營運方式運作，據悉有部份車隊聘請司機遇到困難。



有的士司機向《香港01》表示，不會考慮加入的士車隊，稱現時「我哋鍾意返幾時就幾時」，認為加入後會變得「困身」。亦有司機表示，的士車隊傾向招手年輕司機，又指業界現時仍未知道加入車隊的條件待遇，認為車隊應加強宣傳。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮，五間公司的新的士大曬冷，可見基本上不再沿用目前紅綠藍三色。(資料圖片／鄭子峰攝）

運輸署去年7月向5間的士車隊營辦商，發出「有條件暫准通知」牌照。運輸及物流局局長陳美寶曾表示，首支的士車隊會於3月底投入服務。不過，5支車隊現時全部未獲正式車隊牌照，只有兩支車隊正在試營運，包括去年起已試營運的「星群的士」及泰和車行其下「JOIE樂行」。據悉，有車隊聘請司機遇到困難，若果最終人手不足，或令車隊未符合發牌要求。

麥先生對加入的士車隊亦顯得興趣缺缺，「就算搵我哋都唔會做嘅」。（楊凱力攝）

73歲司機稱未有興趣加入車隊 擔心影響自由度

《香港01》今日去到金鐘站附近的士站，了解的士司機們對加入的士車隊的看法。73歲的司機麥先生表示，自己年紀大，相信並非的士車隊的招攬對象，舉例泰和車行的「JOIE樂行」車隊，便只向年約四十的司機招手。

不過，他對加入的士車隊亦顯得興趣缺缺，「就算搵我哋都唔會做嘅」，因為「貪自由，我哋一個禮拜返嗰幾日工咋嘛」。被問到是否不想為車隊「打工」，他稱「梗係啦，我哋鍾意返幾時就幾時」，又稱不會考慮利用車隊平台接單，「我哋做幾多都算數，唔係話要養家活兒，夠洗夠食就ok」。

稱的士車隊招募宣傳不足 薪酬待遇欠清晰

王先生則表示，自己認識的同業，都不打算加入的士車隊，稱車隊司機並非包薪制，據其了解月薪「兩皮嘢（萬元）鬆啲最多」，「你話做唔做到生意都俾三皮嘢，咁就大把人做」。他又稱，擔心加入車隊會有壓力，「請假又唔得咩又唔得」，但不少司機都是老人家，需要休息；又認為車隊的平台只能在繁忙時間接到單，其他時間無生意。

司機陳先生則表示，如果條件吸引，會考慮加入車隊。他又透露，有的士車隊以「大家傾吓計」方式招攬司機，不過坦言沒有收到清晰細節，例如招聘條件、待遇等，認為車隊在這方面的宣傳不足，難吸引司機加入。

運輸署回覆傳媒查詢表示，署方一直積極協助各車隊的籌備工作，又稱試行的安排可讓市民率先體驗新品牌的服務，亦有助車隊收集營運經驗和用家回饋。

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