香港迪士尼賀20周年　20萬張門票贈弱勢　推港人「雙重暢玩」優惠

香港迪士尼樂園為慶祝20周年，周二（1日）公布開展「快樂傳遞:香港迪士尼樂園20周年門票捐贈」計劃，將捐出20萬張樂園門票予社區有需要人士，較往年平均每年捐出10萬張門票翻倍。而為答謝香港市民長期支持，由即日起至7月31日，香港居民可以859元專享「雙重暢玩」優惠，率先參與樂園20周年奇妙派對，以及更多期間限定節目，包括Duffy與好友及Marvel主題活動。



香港迪士尼樂園為慶祝20周年，將捐出20萬張樂園門票予社區有需要人士。（香港迪士尼樂園圖片）

園方表示，根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的註冊非政府組織或慈善團體，可由即日起至今年4月30日，於香港迪士尼官方網頁提交申請文件及所需資料。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼20年來一直致力支持弱勢社群，對經濟和社區帶來奇妙的影響。

園方又說，度假區將於4月17日舉辦20周年派對預覽活動，邀請逾550名來自內地及台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、新加坡等地的迪士尼粉絲、傳媒及內容創作者出席。米奇與好友已經準備好全新派對服飾，在紅地氈上閃耀登場。

香港迪士尼樂園表示，萬眾期待的20周年慶祝活動將於6月開始。（香港迪士尼樂園圖片）

20周年慶祝活動6月開始 包括全新城堡演出

未來幾個月，度假區也將展開全球及地區性宣傳活動，邀請旅客到訪香港並參與香港迪士尼獨有的盛大慶祝活動，展現香港作為首選旅遊目的地之地位。

其中，萬眾期待的20周年慶祝活動將於6月開始，包括全新的城堡演出、度假區最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本「迪士尼星夢光影之旅」。

香港迪士尼又稱，園方對本港經濟作出的重要貢獻無比自豪。於2024財政年度，度假區為本港帶來約124億港元的增加值，相當於香港本地生產總值約0.42%，並創造約22,000個就業機會（以人工作年計算）。