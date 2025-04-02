的士車隊｜星群認請人難　董事：司機誤解車隊運作　回應五大質疑

政府早前預計，首支的士車隊三月底開始正式投入服務，不過直至現時，僅兩支車隊以試營運方式運作，據悉有部份車隊聘請司機遇到困難。正在試營運的星群車隊執行董事鄭敏怡透露，車隊現時的確未招聘到足夠人手，與申請規模六成車輛數目的發牌門檻仍有距離。她又回應坊間的士司機選擇不加入車隊的「原因」，稱司機對車隊運作不了解，指車隊會加強解說及宣傳。



政府早前預計，首支的士車隊三月底開始可正式投入服務，不過直至現時，僅兩支車隊以試營運方式運作。(資料圖片／鄭子峰攝）

星群車隊於今年一月起以預約的士形式試運，至今約有三個月。執行董事鄭敏怡今日在港台節目《千禧年代》中表示，試運期間成績理想，平台共已完成了4.4萬個行程，平均每單價錢為268元，較街客單價約146元高出84%。

根據發牌門檻，車隊需有申請規模六成數目的車輛投入服務，以星群425輛的士的申請規模，即需約255輛的士。被問到人手問題，鄭敏怡指，車隊原計劃現時應招聘到營運100部的士的司機，即以早晚更計共200名司機，惟現時仍未達到目標，她又在報章透露，車隊目前暫僅60多輛的士服務。

星群車隊執行董事鄭敏怡透露，車隊現時的確未招聘到足夠人手，與申請規模六成車輛數目的發牌門檻仍有距離。（資料圖片/夏家朗攝）

星群車隊於今年一月起以預約的士形式試運，至今共完成了4.4萬個行程，平均每單價錢為268元，較街客單價約146元高出84%。（資料圖片）

稱不少司機猶疑是否加入車隊 否認車租較目前車行貴

鄭敏怡形容，業界現時仍處於觀望，稱不少司機仍正猶疑是否加入車隊，但坦言是適應過程，又承認以現時預約形式試運，對司機無法提供足夠誘因。

鄭敏怡又逐點回應坊間司機對加入的士車隊的憂慮，稱司機對車隊運作不了解。鄭敏怡首先否認有司機稱經車隊租車較現時向車行租車貴，指經車隊租六座位電能的士的價錢，與經車行租「小露寶」混能的士的車租相若，車隊更會為的士補貼充電費用，認為在此方面司機轉入車隊無大困難。

司機底薪一萬元 連同駕車收入每月可達3萬元

就有司機擔心加入車隊後收入不如「單頭」，鄭敏怡公開車隊月薪制的營運模式，稱車隊司機有一萬元底薪，並會有營運收入，保守估計若司機每月上班25、26日，連底薪月入可有三萬元。

亦有司機認為加入車隊後會面對不少限制，例如只可經平台接單，鄭敏怡強調司機加入車隊後仍是自由身，可自行選擇接街客或平台訂單，而平台亦會提供接平台單的足夠誘因。至於有司機擔心食飯時間受限制，她則否認有此事，稱司機在外，仍可掌控自己的行程、時間。

+ 1

非只向年輕司機招手 視乎駕駛態度

就有司機擔心電能的士要充電，較入石油氣慢而且貴，鄭敏怡指，現時電能的士充滿電約需半個小時，期間司機將的士放於充電位，可以食飯、休息，更不用擔心被「抄牌」，指是車隊試運後得出的經驗。至於價錢，她指石油氣的士與電能的士相若，行駛每公里成本大約為五毫。

鄭敏怡又否認有司機指車隊只向年輕司機招手，稱車隊最主要是視乎司機駕駛態度、安全性作考慮，又稱車隊為成員設立了每月的「駕駛卓越獎金」，以獎勵司機的良好駕駛表現。表現傑出的司機將有機會晉升為小隊隊長，除日常營運收入外，每月更可額外獲得一萬港元薪金。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，據他了解，現時除了人手外，有車隊因購入之新的士未交付而有阻滯。（資料圖片／黃浩謙攝）

陳恒鑌：政府可適時介入協助 如縮短新車落地牌照

在同一節目發言的立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則指，據他了解，現時除了人手外，有車隊因購入之新的士未交付而有阻滯，又認為現時仍有時間，不擔心到7月正式投入服務的期限時，仍未有車隊運作。

他又認為現時是必經階段，建議政府可適時介入協助，例如可多向社會介紹車隊的營運狀況、最終會如何提供服務等，並了解車隊在組班時遇到的困難，例如縮短新車落地出牌的時間、令驗車過程更順暢等，多提供支援，又或向未有經驗的車隊提供意見或技術支援等。