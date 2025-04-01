的士車隊請人難怎麼辦？Big Boss尚欠一半司機　設獎勵金吸引新血

政府去年批出5隊的士車隊，料最遲年中正式投入服務，距離死線尚餘三個月，多間車隊仍未請夠人，正積極「招兵買馬」。



取得正式牌照條件之一是人手及車輛數目要達標，各間車隊要求不同。的士車隊Big boss表示，目前已聘用約10至15人為全職司機，距離目標人數尚有一半，主因是聘用「新血」入行難，現職司機持觀望態度。



另一車隊、由新科發展國際及的士司機從業員總會理營運的「大黃蜂」則全部司機都是僱員，他們表示因「的總」背景，較易招攬會員加入車隊，人手招聘已符牌照條件，料最快5月試行。



黑色車身的Big Boss車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）

難請司機不只的士業問題 Big Boss距請足標書所須司機尚欠15人

「Big Boss」現有150架混能車，會增購30架豪華的士及30架輪椅的士，一年內有300架車隊的士。根據「Big Boss」向運輸署提交的標書，他們需以僱用形式，聘請車數10%，即30名司機，惟現時尚欠約15人。「Big Boss」表示，司機難請並不是的士行業要面對的困難，其他運輸工具，如救護車、貨車等都未必可以很容易地聘請司機。

Big Boss盼檢視的士考牌制度 與時並進

另外，他們又認為的士司機的考牌制度亦令不少人卻步，即使現時已有不少網上導航工具或地圖，但的士司機仍要背熟全港街道、路線等。「Big Boss」指他們曾向有關當局要求檢視考牌制度，要更與時並進，希望當局能盡快完成檢視工作。

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

為的士司機申請特快考牌通道 成功考牌加入車隊有獎勵金

至於擔不擔心在7月時未能達標，「 Big Boss」透露他們可以為的士司機申請特快考牌通道，而的士司機成功考牌並加入他們車隊時更會有獎勵金，相信可以吸引的士司機，尤其是新入行或有意入行的人。而且加入車隊，對他們來說會有公司團隊作後盾提供支援，還可以駕駛豪華的士，也是加入他們車隊的吸引之處。

不過對於傳統的士司機來說，「Big Boss」指他們慣了租車的模式，喜歡自由自在及充滿彈性的工作環境，普遍對成為車隊僱員持觀望態度，未必想改變一直以來習慣了的租車模式。至於在7月時可否達標，「Big Boss」指預計月內已可請到足夠人手，7月可投入服務。

紅黃色車身的大黃蜂車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）

「大黃蜂」已達標 料最快5月試行

另一車隊、由新科發展國際及多名的士司機從業員總會理事營運的「大黃蜂」有1000輛的士及2000名的士司機，人手方面早已達標書所寫，而且100%為僱員。「大黃蜂」表示，的士司機從業員總會理有6萬多會員，而且會員都很支持車隊，所以在聘請的士司機方面沒有困難。

車隊的僱員毋需支付車租，不過所有載酬都需交給所屬車隊，「大黃蜂」表示他們只會收取成本，其餘收入都會歸的士司機所有，至於成本包括甚麼支出等就未有透露。對於有的士車隊在請司機時遇到困難的消息，「大黃蜂」指略有聽聞，但強調他們沒有問題，有信心七月如期成事。