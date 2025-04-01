的士車隊｜星群轉用六座位的士預約量增幾倍　每程平均車資268元

「的士大王」太子女鄭敏怡旗下的星群的士，中標的士車隊後試營運三個月，今天（1日）總結表現，透露訂單量持續增長，繼二月錄得27%升幅，三月更錄得逾五倍的增幅，認為乘客對六座位的士的需求不斷增加。星群表示，公司六座位豪華的士平均車資單價約268元 ，較一般司機平均接單的146元高出84%。



的士車隊｜「星群的士」斥資3億元發展車隊，單計購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（夏家朗攝）

星群的士車隊今年1月至3月試營運，載客超過44,000次行程。星群的士執行董事鄭敏怡表示，機場接送服務是最受歡迎的預約服務，佔所有預約訂單近30%，其次為啟德體育園及各主要口岸，認為六座的士能靈活滿足各類型乘客需求，不論是旅客還是本地市民，且需求不斷增加。

鄭敏怡表示，為進一步支持前線司機及提升整體服務質素，已為車隊成員設立每月的「駕駛卓越獎金」，獎勵司機的良好駕駛表現。（夏家朗攝）

鄭敏怡表示，為進一步支持前線司機及提升整體服務質素，已為車隊成員設立每月的「駕駛卓越獎金」，獎勵司機的良好駕駛表現。同時，表現傑出的司機將有機會晉升為小隊隊長，除日常營運收入外，每月更可額外獲得10,000元薪金，鄭敏怡相信為前線司機提供更大的發展空間，激勵團隊不斷進步，提供更安全、舒適及貼心的服務。