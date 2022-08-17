新款豪華的士到港　星群的士引入日產5座混能車　輪椅可直接上落

政府近年推廣無障礙交通，忠誠車行旗下的星群的士，過往曾引入日產車款作無障礙的士，但由於沿用的車款已停產，之後會陸續退役。忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，最近已成功引入新款日產混能Serena e-POWER無障礙的士，今年8月下旬投入服務。

新款無障礙的士改為五座位，中排設兩個獨立座，後排可改為輪椅座位，如有輪椅乘客，車上可再容納最多三名乘客同行。鄭敏怡指，暫時只引入兩輛日產豪華的士，在試驗完畢後，計劃會再添購100輛。



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星群的士現時的車隊包括日產NV200的四座位無障礙的士，但有關車款已經停產，鄭敏怡坦言，其維修成本較一般的士貴逾四倍，每輛維修費每年可達九萬元。她去年受訪時曾透露，預計車隊內的NV200的士將會逐漸退役。

星群新引入的兩輛日產混合動力Serena e-POWER無障礙的士已經到港，星群的士將之標榜為「香港史上最豪華五座位的士」。鄭敏怡受訪透露，預計今年8月下旬兩輛新車可以正式投入服務。

她表示，新車設五座位，頭排及中排均為獨立位，座位設計與私家車相似，更加寬敞；後排的兩個座位可改為輪椅座，設有輪椅上落斜板，輪椅上車後仍可再容納最多三名乘客。她續指，新車為混能的士，採用汽油及電，較NV200及一般的士排放更少廢氣。

後排的兩個座位可改為輪椅座，設有輪椅上落斜板。（星群的士提供）

租用新車司機需要精挑細選

雖然新車提供更佳硬件，但的士司機質素不時惹人詬病。鄭敏怡表示，新車司機經過精挑細選。她又指，即使新車車租會略貴，但已有大批司機希望駕駛，相信會更易吸客，而且可節省油錢。

新車車價每輛約為40萬元，較一般的士昂貴。鄭敏怡指，新款的士同樣會「碌街」在街頭接客，收費與一般的士無異，同樣27元起錶；假如以手機應用程式「星群的士SynCab」或電話熱線預約，則與星群的士其他多用途的士一樣，維持120元預約費。

試驗後再考慮訂購多100輛到港

鄭敏怡坦言，星群的士至今未收支平衡，尤其過往NV200的士維修成本過高，期望新款車即使車價較高，但長遠有助控制維修等成本。她又指，過往的NV200亦不止接載輪椅客，同樣有不少商務客預約，認為同類服務有一定市場，期望新車提供更舒適環境。

鄭續說，除輪椅乘客，新車亦適合商務、五人家庭，甚至包車旅客，當現時兩輛新車完成為期4至6個月的試驗後，便會考慮再訂購100輛同款新車，到港提供服務。