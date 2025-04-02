按摩師趁內地女生熟睡非禮　官斥藉其身份犯案違反誠信　判囚3年

男按摩師替一名來港旅遊的內地女大學生按摩時，涉趁女生入睡，脫去其短褲和內褲至膝頭，自己亦拉低褲子。期間，女生醒來並發現男按摩師疑性侵她，立即慌忙離開店舖報警。陪審團昨裁定按摩師企圖強姦罪不成立，但非禮罪成。法官今（2日）在高等法院判刑指，事主同意被告以按摩師身份觸摸其身體，被告卻產生邪念，趁事主熟睡犯案。他為了滿足性慾，以下體壓向事主的下體。法官指被告的行為「與強姦差啲」， 案情嚴重，最終決定判他監禁3年。



被告錢平，45歲。他原被控於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號1樓某房間，企圖強姦的X。X案發時21歲，為內地大學生。陪審團昨裁定被告企圖強姦罪不成立，非禮罪則成立。

被告錢平否認一項企圖強姦罪。(朱棨新攝)

被告已婚家庭將失經濟支柱

辯方求情時透露，被告已婚。因他是次定罪，家中將失去經濟支柱。此外，被告已得到沉重的教訓，重犯機會微。惟法官指，被告以自己的下體壓向女事主X的下體，其行為「與強姦差啲」。法官又指，警員指X在事後嚎哭，可以想像她當時的驚恐程度。

被告以按摩師身份犯案違反誠信

法官判刑時指案情嚴重，被告的行為亦違反誠信。X同意被告以按摩師身份觸摸其身體，被告卻利用此機會，趁X熟睡犯案。被告產生邪念，為了滿足其性慾，拉低兩人的褲子，以自己的下體壓向X的下體。法官續指，X因本案受很大委屈和困擾，判刑亦需反映社會對被告行為的不滿，最終決定判囚3年。

事主上按摩店時曾要求女技師

女事主X早前供稱，於2023年6月24日和男朋友來港旅遊，男朋友於25日先返回內地。獨自在港的X同日晚上到涉案按摩店按摩，當時店內有數名技師和客人。她原要求女技師，但獲告知店內的女技師正招待其他客人。X最終同意被告替她按摩，並跟隨被告到房間。

接受按摩服務時睡著被性侵

她更換按摩店提供的衣服後，被告開始替她按摩，期間X睡著。被告其後叫醒她，指原定按摩的時間已完結，X同意「加鐘」，並在「加鐘」時再度入睡。

她再度入睡期間，感到下半身遭重物壓著，因此醍來。她當時感到下體「涼涼的」，亦有東西頂住其下體。當時扒在床上的X，回頭一看發現被告的褲子脫至露出勃起的下體，而X的內褲和短褲則被脫至膝頭的位置。

曾向前台求救被反指一場誤會

X當時尖叫並拿取手機離開房間，向前台的人稱遭非禮，又指被告要強姦她，著他們報警。惟前台的人未有施以援手，職員卻稱沒有聽到聲音，反指事件是一場誤會，X最終自行報警。

案件編號：HCCC217/2024