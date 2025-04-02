的士車隊｜盤點「招兵買馬」情況　僅一間達標　陳美寶：各有策略

政府早前預計，首支的士車隊三月底開始可正式投入服務，不過直至現時，僅兩支車隊以試運方式運作，有部份車隊反映聘請司機遇困難。《香港01》盤點各車隊「招兵買馬」情況，五間車隊中，有一隊人手達標，符牌照條件，另有兩隊仍然招聘司機，其中一隊至今僅聘用目標人手的一半。



運輸及物流局局長陳美寶指，5支車隊規模不一，亦有各自的品牌及目標客群，聘用司機亦有不同策略，相信各車隊會各出其謀，透過市場力量和競爭可以有進步。



「樂行」未透露招聘人手數目 僅稱「Ok嘅」

去年7月政府批出5個的士車隊牌照，每支車隊的規模介乎300至1,000架的士，共提供3,500架的士，佔全港的士18,000架的士近兩成。中標車隊包括「Joie樂行」、「星群的士SynCab」 、「Big Boss Taxi 」、「大黃蜂愛心車隊」，及「Amigo」。據運輸署指，它們最遲需要七月底前完成籌備工作，即滿足牌照條件，才可正式投入服務。

其中，由忠誠車行組成的「星群」年初起，開始以預約形式試運，是最早開始試運的車隊。至於泰和車行旗下「Joie樂行」則於近日起開始試運，是第二支開始試運的車隊，預計共有200部的士投入服務，泰和管理公司常務董事伍海山日前表示，車隊正陸續聘請司機，目前進度「Ok嘅」，惟稱有司機不願意「好似返工咁」加入車隊。

大黃蜂車隊。（資料圖片／洪戩昊攝）

「大黃蜂」人手已達標 已聘2,000名全職的士司機

《香港01》早前向各車隊查詢人手招聘進度、聘用條件、牌照的人手要求、的士數目等，獲「星群」及「大黃蜂」回覆，連同各媒體報道，綜合各大車隊「招兵買馬」情況。

其中，由的士司機從業員總會秘書長黃大海任車隊營運經理的「大黃蜂」，預計有最多的士投入服務，按標書要求，車隊須有1,000輛的士及2,000名全職的士司機。該車隊表示，人手方面早已達標書所寫，而且100%為僱員。車隊又指，的士司機從業員總會有6萬多會員，而且會員都很支持車隊，所以在聘請的士司機方面沒有困難，有信心七月如期投入服務。

星群車隊。（資料圖片／洪戩昊攝）

「星群」：僅60多輛的士營運 約發牌門檻四分一

至於由「的士大王」鄭克和創辦的忠誠車行旗下「星群」，其申請的車隊規模為425輛6人座豪華的士，據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。

常務董事鄭敏怡指出，以一輛的士分早夜更計，即至少需約500名司機才足以營運250多輛的士，車隊原目標三月底時，會有100輛的士營運，即共聘得約200名司機，惟目前僅60多輛的士可投入服務，即約佔發牌門檻的四分一。

Big Boss車隊。（資料圖片／洪戩昊攝）

「Big Boss」須聘30名司機 目前只成功聘請一半人手

至於由香港的士小巴商總會理事長陳洲參與營運的「Big Boss」，則申請了300架車隊的士，現有150架。據標書，該車隊需以僱用形式，聘請車數10%，即30名司機，惟現時僅得一半，尚欠約15人。「Big Boss」指，預計月內已可請到足夠人手，7月可投入服務。

運輸及物流局局長陳美寶、立法會議員葛珮帆出席監管沙盒啟動禮，公布38個批出項目。（盧翊銘攝）

陳美寶：暫准營運標書已有彈性 容許司機加盟方式加入車隊

運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）出席活動後，主動回應的士車隊問題。她指，獲發牌的五支車隊，規模不一，亦有其品牌及目標客群，聘用司機有各自策略，認為透過市場力量和競爭，會為業界帶來進步。她期望的士車隊以市民利益為依歸，為業界帶來改革氣象，又望車隊正式運作時，可加速業界招聘有質素和有活力的司機加盟。

至於人手問題，她稱運輸署早前批出暫准營運標書時，已保留彈性，容許司機以加盟形式加入車隊，即車隊與司機不一定是僱主與僱員關係。

被問到為何原本預計最快3月底前，可以有的士車隊正式服務市民，陳美寶指，是因為早前有部分車隊負責人認為進度可以快一些，透露目標3月底面世，又指目前見到率先運行的車隊，是盡快讓乘客有新的體驗，相信他們會加緊籌劃和部署，對於它們可如期7月底前推出很有期盼。