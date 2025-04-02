$2500學生津貼取消｜年約80萬學生受惠　教育局：取消是因時制宜

財政預算案2025提出取消中小學及幼稚園2500元的學生津貼，引起不少家長不滿。教育局在立法會財務委員會特別會議書面回覆中指，在2024/25學年共78.8萬名學生受惠，涉款19.7億元。



立法會議員陳凱欣問及當局取消津貼前，曾否考慮調整津貼金額的可行性？教育局回應指要配合今屆政府 精準扶貧 策略，把資源投放在最需要幫助的學生身上，經審慎考慮後決定取消津貼，形容是「因時制宜的必要舉措」。



+ 12

每年約80萬學生受惠 涉款近20億

教育局自2019/20學年起發放2,500元學生津貼，根據立法會特別財委會的文件，2019/20學年共有87.4萬名學生受惠，涉款21.9億元，直至2024/25學年則下跌至78.8萬名學生受惠，涉款19.7億元。

現時中學日校、小學和幼稚園學生每年開學時可獲2,500元學生津貼，在政府嚴重財赤下，政府決定取消。（夏家朗攝）

陳凱欣問曾否考慮調整津貼金額？教育局：取消是因時制宜必要舉措

立法會議員陳凱欣問及當局取消津貼前，曾否考慮調整津貼金額的可行性？教育局回應指，要配合今屆政府 「精準扶貧 」策略，把資源投放在最需要幫助的學生身上，以及更有效運用公共資源，經審慎考慮後決定取消學生津貼，並形容是「因時制宜的必要舉措」。

教育局表示，來自有經濟困難家庭的學生，仍可透過現行經過入息／資產審查的各項經濟援助措施，包括由在職家庭及學生資助事務處管理的學生資助計劃，例如「學校書簿津貼計劃」等，以及透過由教育局提供的「校本課後學習及支援計劃」、「 學生活動支援津貼」及「在校免費午膳」獲得適切的協助。