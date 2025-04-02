$2500學生津貼取消｜年約80萬學生受惠 教育局：取消是因時制宜
撰文：任葆穎
出版：更新：
財政預算案2025提出取消中小學及幼稚園2500元的學生津貼，引起不少家長不滿。教育局在立法會財務委員會特別會議書面回覆中指，在2024/25學年共78.8萬名學生受惠，涉款19.7億元。
立法會議員陳凱欣問及當局取消津貼前，曾否考慮調整津貼金額的可行性？教育局回應指要配合今屆政府 精準扶貧 策略，把資源投放在最需要幫助的學生身上，經審慎考慮後決定取消津貼，形容是「因時制宜的必要舉措」。
+12
每年約80萬學生受惠 涉款近20億
教育局自2019/20學年起發放2,500元學生津貼，根據立法會特別財委會的文件，2019/20學年共有87.4萬名學生受惠，涉款21.9億元，直至2024/25學年則下跌至78.8萬名學生受惠，涉款19.7億元。
陳凱欣問曾否考慮調整津貼金額？教育局：取消是因時制宜必要舉措
立法會議員陳凱欣問及當局取消津貼前，曾否考慮調整津貼金額的可行性？教育局回應指，要配合今屆政府 「精準扶貧 」策略，把資源投放在最需要幫助的學生身上，以及更有效運用公共資源，經審慎考慮後決定取消學生津貼，並形容是「因時制宜的必要舉措」。
教育局表示，來自有經濟困難家庭的學生，仍可透過現行經過入息／資產審查的各項經濟援助措施，包括由在職家庭及學生資助事務處管理的學生資助計劃，例如「學校書簿津貼計劃」等，以及透過由教育局提供的「校本課後學習及支援計劃」、「 學生活動支援津貼」及「在校免費午膳」獲得適切的協助。
預算案｜撤2500元學生津貼 陳茂波：政策局自行決定如何削減開支撤2500元學生津貼 政府曾否諮詢學界 三方說法一文看清預算案｜取消2500元學生津貼 陳茂波：針對性不夠強、望家長理解削2500元學生津貼 港媽餵女食Hea飯「抗議」網民苦呻N無家庭困境財政預算案｜取消2500元學生津貼 朱國強發聲明否認曾獲政府諮詢