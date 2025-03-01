預算案｜撤2500元學生津貼　陳茂波：政策局自行決定如何削減開支

政府剛公佈新一份《財政預算案》，要檢視社福、醫療、教育的經常開支，政府部門下年度要削2%經常開支。教育局9月起將取消2500元的中小學及幼稚園學生津貼，料每年可節省20億元。財政司司長陳茂波今日（1日）接受電視台節目訪問，被問及為何不在預算案中列明取消學生津貼。他表示，知道教育局的總開支，由每個政策局自行決定如何削減2%開支。



被問及制訂今次預算案時，有否參照港澳辦主任夏寶龍早前南下考察時，對特區政府要勇於改革、敢於破局、不斷創新的寄語，陳茂波回應稱，改革需謹慎考慮、亦是必要的。



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財政司司長陳茂波。（夏家朗攝/資料圖片）

陳茂波：學生津貼無審查 考慮資源善用後認為暫停比較好

陳茂波在節目中被問到為何取消2500元學生津貼，但又不在預算案中列明。他表示，是給予彈性，讓政策局和部門自行決定如何削減開支，具體而言政府部門需落實削減2%經常開支。他亦表示，學生人數減少，但教育開支增加不少。

此外，陳茂波今早在電台節目中，亦被問及會否重新考慮維持學生津貼。他表示，教育局檢視了不同服務，並考慮到有不同的計劃可為有需要學生提供津貼，而2500元的學生津貼沒有任何審查，認為在資源善用的角度，暫停學生津貼比較好。

教育局長蔡若蓮。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮前日則表示，考慮到政府「精準扶貧」政策，教育局亦因時制宜，整合資源，故取消免入息審查的2,500元學生津貼，指現已有各種資助幫助有需要學生，包括書簿津貼等，強調會確保不因經濟困難，而影響教育質素。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

有否參照夏寶龍想法？ 陳茂波：改革是必要 亦要先立後破

港澳辦主任夏寶龍早前南下考察，及後寄語特區勇於改革、敢於破局、不斷創新。被問及制定《財政預算案》時，有否參照夏寶龍的想法。陳茂波在表示，改革需謹慎考慮、亦是必要的，在制度及思想以及具體範疇工作要先立後破，要鞏固傳統優勢再開展新領域。他表示，創科方面有不同舉措，要穩中求進，讓社會升級轉型過程順利，將影響減到最低。