01山記｜一條東壩兩個畫面令人無奈　上面宣傳安全下面照爬捷徑

西貢萬宜水庫東壩是記者近期常去採訪的地方，上周六（29日）在北潭涌訪問完專線小巴9A的司機後，也搭車入去逛一逛，看到一幕頗諷刺的畫面。在東壩上，有區議員及警方宣傳行山安全；在東壩下，遊人繼續攀爬錨形石、走捷徑去看破邊洲。相隔一條大斜路，相距不足1公里，你有你講安全，他有他不顧安危，真的令人感到無奈。



東壩位於地質公園內，是個觀賞六角柱石的好地方。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



在早上的東壩，不少遊客坐的士進來。（顏銘輝攝）

這是記者近3個月第3次入東壩，第一次是元旦日與朋友去視察新落成的破邊洲觀景台。本身習慣在北潭涌坐小巴或者在西貢市中心搭的士入東壩，但有朋友是識途老馬，建議直接由沙田坐的士入去。初聽雖覺奇怪，但信他！4個人夾錢，也不算貴，最緊要不用排隊。途中，的士司機不斷向我們分享，這條萬宜路很易塞車，只要有一個司機不夠膽駛上路膊避車，整段路的交通就完蛋。快速行完破邊洲，中午離開，不用排隊等小巴，在識途老馬的帶領，那次還未太感受到東壩的人流。

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在今年元旦日，往東壩防波堤的捷徑長期有人排隊。漁護署不建議行山人士使用這條捷徑。（顏銘輝攝）

第二次是年初二去追蹤香港四徑超級挑戰，入東壩去影當時領前的女子跑手謝雯菲及梁康翹。入到北潭涌，有幾十人等小巴，等了1小時才上到車，失了預算，結果當我坐車入東壩期間，見到謝雯菲及梁康翹就在小巴旁邊跑過。抵達東壩後，我影多兩三位跑手，便趕緊坐小巴回去北潭涌，影謝雯菲及梁康翹完成麥理浩徑。

記者在農曆新年曾入東壩採訪，當時排了3部小巴才上到車。（顏銘輝攝）

今月留意到小紅書，大量網民表示3月22日東壩交通崩潰，早上嚴重塞車，黃昏小巴站大排長龍。故此，記者在3月29日約了小巴司機及小巴公司在北潭涌負責人做訪問，了解行山的人潮及交通狀況。萬宜路的設計本身沒有預算東壩會成為行山熱點，部分路段較窄，需要單線雙程行車，這個就是東壩交通的最大問題。

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上周六東壩人流不算多，但女廁都排長龍。（顏銘輝攝）

上周六多雲，天色昏暗，大風下有點寒冷，沒大多遊人入東壩，接連3架小巴就清到早上的人龍。見沒太多人排隊，記者也入東壩逛一逛。落車後，見到有兩架警車泊在東壩，難道警方早着先機、一早到東壩維持交通秩序？看一看，原來黃大仙警區在此宣傳行山安全，呼籲行山人士安裝緊急救援手機應用程式「HKSOS」。西貢區議員方國珊亦有現身。

巧遇黃大仙警區在東壩宣傳行山安全。（顏銘輝攝）

有警員為遊客拍照。（顏銘輝攝）

看來政府及政壇中人都意識到，東壩是個黑點，應該在此推廣行山安全。自破邊洲觀景台落成，遊人愈來愈多，很多人不理安危，使用捷徑來往破邊洲觀景台及東壩，部分路段靠破舊繩索攀爬上落，亦要爬鐵網或者錨形石，有時出現驚險的畫面。儘管政府已經高掛橫額，大大隻字寫明此處不是行山徑，但人人為求行得近、行得少，都不惜冒險。幾日前還有其他傳媒報道，有人穿過爛掉的鐵絲網，行入水務設施禁地，利用貓梯上落。

望到這則告示，大部分遊客都照行，只有少數人回頭。（顏銘輝攝）

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東壩上，多位警員化身行山安全大使，派傳單，宣傳手機應用程式。行落大斜路，至馬路盡頭，不到1公里路外，遊人照舊在防波堤爬上落爬，走捷徑出入破邊洲觀景台。

你有你在上面講行山安全，他有他在下面不顧安危走捷徑。一條東壩，兩個畫面，都幾反映到推廣行山安全的無奈。