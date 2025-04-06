公立醫院收費｜預約醫療檢查須付訂金　盧寵茂：「甩底」將殺訂

政府早前公布公營醫療服務收費改革方案，明年1月起實施。醫務及衞生局局長盧寵茂今（6日）在無綫新聞節目《講清講楚》上表示，醫療資源寶貴，因此計劃設立如訂酒店的「落訂」制度，對於預約電腦掃描等檢查的「甩底」人士，若在檢查日前通知取消，會按比例退回部份訂金，但到當日才通知或「甩底」，就會「殺訂」，「根本用唔上服務，咁就要付出嗰個成本。」他稱正研究要收多少訂金。



盧寵茂又說，公立醫院收費改革是一個整體的改革，並不能如「街市買餸」般講價，形容方案能幫助全港750萬人，「好似我幫你，送咗一份保險畀你」。



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

盧寵茂說，公營醫療收費改革已討論20年，當局會繼續聽取意見，強調公立醫院收費是一個整體的改革。他說：「我就唔係話個別嘅某一個項目（改革），即係個人去街市買餸咁，我講啲價錢，呢個加啲、呢個減啲。」他又指方案可令全港750萬人多一個醫療保障，形容「好似我幫你，送咗一份保險畀你」。

研仿訂酒店落訂方式 提早通知取消預約可退回部份訂金

盧寵茂說，考慮對於預約電腦掃描等檢查後臨時缺席、又未有提早更改時間的病人收取訂金，但金額未有定案。

因為我哋都覺得好可惜，當咁多人喺度等緊嘅時候，有人投訴話要等好耐。但當然出現啲咁嘅問題（甩底），係真係好唔理想。 醫務衞生局局長盧寵茂

盧寵茂認為每個人都應該為自己行為負責，特別是使用公共資源時，不單純是錢的問題，亦涉及專職人手等資源。他又以預訂酒店作比喻，「可能會hold咗你嘅信用卡（不過數金額），幾多日前你唔到嘅，我可以退幾多。如果你話當日唔出現嘅，甚至話當日先至通知，根本我用唔到嘅（預約名額），其實你係應該付出嗰個成本。」

醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(夏家朗攝）

急症室分出去病人有如「海入面嘅一滴水」

急症室按緊急程度收費，旨在減少次緊急或非緊急的求診人數，大約佔5至10萬病人。因此對於有意見認為或會令私家醫生坐地起價，盧指現時政府普通科門診現時處理500萬症，而現時全港私家醫生看2,000多萬症，形容急症室分出去的病人如同「海入面嘅一滴水」，相信私家醫生有能力應付，惟需時間上配合。

他續說：「如果你話一啲好輕嘅問題，我都要方便，我想要夜晚有個醫生睇，我覺得呢個就唔係好啱啦」。