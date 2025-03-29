急症室加價｜盧寵茂不同意收錢是道德不正確 籲市民預先計劃求醫
撰文：譚曉彤
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政府近日公布公立醫院收費改革方案，急症室危殆及危急病人改為免費，其餘病人收費由180元加至400元。醫務衞生局局長盧寵茂表示「絕對唔同意收錢就係道德唔正確」，表示急症室並非市民健康問題的「第一接觸點」，大眾應該改變這種概念和習慣。他又認為市民是自己健康的「第一責任人」，一旦感到不適應預先計劃求醫，而非到急症室或夜間門診取藥。
望收費令輕症者減少到急症室
盧寵茂認為急症室收費增至400元具有導向作用，令輕症病人減少到急症室，強調急症室並非市民健康問題的「第一接觸點」，大眾應改變這種概念和習慣。 他表示第3類「緊急」病人約3成要入院，第4類「次緊急」僅不足一成要住院。
我絕對唔同意收錢就係道德唔正確喎，1至5類都收400蚊其實我覺得好合理……1、2類唔收費反映畀市民聽急症嘅功能喺邊度。冇可能急症要預約㗎嘛，撞車點預約？我打定電話先，我就嚟要撞車？或者我就嚟心臟病？但係就好容易有人誤用—— 既然咁方便，你又24小時，你又唔駛預約，就會入去誤用，所以我們一定要維持共付率百分之20。
市民感不適、應預先計劃求醫 而非到急症室取藥
對於加價後政府普通科門診應否加強夜診服務，盧寵茂說急症室收費的確與夜診服務相輔相成。他舉出數據，指超過一半第4類「次緊急」及第5類「非緊急」病人是在早上8時至下午4時到急症室求診，這段時間肯定有其他選擇。
盧寵茂又強調市民是自己健康的「第一責任人」，一旦感到不適，例如傷風感冒，應預先計劃求醫，而非到急症室或夜間門診取藥。
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