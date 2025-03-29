公院收費改革｜盧寵茂：以往仙女散花未精準扶助病人 現因加得減
撰文：譚曉彤
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政府近日公布公立醫院收費改革方案，醫務衞生局局長盧寵茂表示以往政府資源「無差別」、「仙女散花」般投放，未能精準資助有需要病人。如果不引入收費導向概念，便會浪費資源及人力物力。他又形容「改革永遠在路上」，政府日後每兩年檢討收費，期望透過解說令市民認同。
加價同時，醫管局醫療費用減免、藥費資助的申請資格放寬，同時設有一萬元的「封頂費」。盧寵茂形容，協助有需要病人的安全網「織得更大、更穩、更厚、更密」，能夠「因加得減」，特別是中產人士一旦患重病，可能獲得部份或甚至全部費用減免。
收費改革望減少浪費
醫務衞生局局長盧寵茂今（29日）接受電台節目訪問，說食物是珍貴資源，「一粥一飯，當思來處不易」，但醫療資源更珍貴，「一醫一護，當思來處不易」，呼籲真正有需要的病人，才選用公營醫療服務。
他又形容政府以往「無差別」、「仙女散花」投放醫療資源，未能精準資助有需要病人。如果不引入收費導向的概念，便會浪費醫療資源和人力物力，導致公營系統無法為有需要病人提供更好的治療。
認為改革後「因加得減」 中產可受惠
公立醫院除了多項收費明年開始加價外，醫管局同時宣佈醫療費用減免、藥費資助的申請資格放寬，同時設有一萬元的「封頂費」。盧寵茂認為協助病人的安全網會擴大，「織得更大、更穩、更厚、更密」，亦有「因加得減」的效果，即是加價後安全網反而「接到更多人」。他舉例中產人士一旦患重病，未來都可獲部份或甚至全部費用減免。
每兩年檢討再加價？盧：改革永遠在路上
他表示加價不是為了彌補財赤，政府公帑承擔沒有減少，期望透過輕症的病人繳付費用，從而增加保障及減少浪費。
政府計劃日後每兩年檢討收費，盧寵茂說改革肯定會持續，「改革永遠在路上」，不是一時三分。 政府目標是整體資助比率由現時97.6%，5年內降至90%。盧寵茂表示將視乎市民負擔程度，循序漸進，亦會解說和實踐令市民認同醫療收費改革。
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