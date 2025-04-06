公立醫院收費｜累付1萬可任用醫療服務　盧寵茂指「院霸」無豁免

政府早前公布公營醫療服務收費改革方案，全面提高費用，明年1月起實施，但對不獲豁免收費病人，每人每年需付費用「封頂一萬元」，以防有人病不起。



不過醫務衞生局局長盧寵茂今（6日）在無綫新聞節目《講清講楚》上表示，不會「到頂」後就任由病人續享受免費醫療服務，會有機制防止濫用醫院，「如果係臨床方面不符合資格，我唔會畀佢（病人）豁免」，主要針對拒絕出院的「院霸」。



醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(夏家朗攝）

獲得醫療費減免人數將增至140萬人

政府的公立醫院收費改革，急、重病可獲減價。急症室列為危殆、危急的病人，收費由目前180元改為免費，但緊急、次緊急及非緊急類別病人則需付400元，比目前提高1.2倍；其他診治及藥物收費也會直接或間接提高。

當局會擴大安全網，獲得醫療費減免人數將由目前30萬人增至140萬人；其他病人每人每年需付的醫療費，「封頂」在一萬元，超出金額由政府負擔，估計甚為重病人士才會「到頂」。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

病人拒絕出院 盧寵茂：我唔會畀佢可豁免收費

對於有人擔心病人過「到頂」一萬元後會濫用醫院服務，醫務衞生局局長盧寵茂表示會有機制解決，醫院會根據臨床診治結果，判定病人有否濫用，如拒絕出院的「院霸」，將不能享有「封頂」安排。

如果係臨床方面不符合資格，我唔會畀佢可豁免（封頂一萬元）。如果明明醫生都說，你應該出院，但係佢說既然都免費，我就不出院啦。 醫務衞生局局長盧寵茂

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盧寵茂表示，有資格申請減免的140萬人，並非要立刻去申請，「我相信我哋香港人都唔係咁多大病。」他表示，病要要提供收入證明或者資產證明，但如果他們已申請其他資助，只要提供資料，基本上不需要去到社工層面審批。

盧寵茂重申，今次加價令政府補貼公立醫院服務比例，只是由現時約97%降至94%，仍未到五年後目標、即90%。他表示會繼續調整收費，不會就補貼率設「底線」。