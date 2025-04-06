Coldplay演唱會｜周邊店200人排隊約3小時　菲籍歌迷擬遊港一星期

【Coldplay／啟德體育園／盛事經濟／演唱會經濟】英國知名樂隊Coldplay今星期將在啟德體育園主場館舉行4場演唱會。位於場館附近的啟德商場AIRSIDE Coldplay周邊專門店，今早11時起開賣，至下午1時約200人排隊，有歌迷排了3小時才到隊頭，亦有香港粉絲表示「機會難得，當然要血拼」。



有來自菲律賓的超級歌迷已在全球欣賞超過50場Coldplay演唱會，這次首度到訪香港，計劃留港旅遊超過一星期。他昨日特意到啟德體育園「探路」，認為設施簇新、寬敞且交通方便。他有信心更多國際明星會來港表演，令香港成為亞洲首屈一指的文化之都。



Coldplay周邊專門店今早11時開門，至下午1時許有逾200人的人龍。（盧翊銘攝）

香港限定的成人短袖T恤售350元。（盧翊銘攝）

位於啟德AIRSIDE Coldplay周邊專門店今日至本月26號營業。（盧翊銘攝）

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開賣兩小時門外逾200人等候

國際知名組合Coldplay 4月8、9、11及12日的晚上將於啟德體育園主場館舉行4場演唱會，附近的啟德AIRSIDE Coldplay周邊專門店今日至本月26號營業，售賣樂隊周邊產品，售價由80元至640元不等。其中布袋售80元、香港限定的成人短袖T恤售350元、黑色衛衣600元、藍色衛衣則640元。

至下午1時，店外有約200人排隊，專門店職員以圍欄劃出排隊區域。

樂隊周邊產品，售價由80元至640元不等。（賴卓盈攝）

Coldplay超級粉絲Neil首次訪港欣賞Coldplay演唱會。（盧翊銘攝）

菲律賓粉絲昨提早參觀體育園大讚新淨寬敞

來自菲律賓的歌迷Neil在全球各城市欣賞超過逾50場Coldplay演唱會，今次首次訪港，會在香港遊玩個多星期。他表示得知演唱會將於全新的啟德主場館舉行後十分興奮，昨日更特意到場館外參觀，認為十分新淨和寬敞，交通亦很方便。他認為隨新場地落成，相信香港可以吸引更多國際巨星舉行演唱會，令香港成為亞洲首屈一指的文化之都。

關先生排了約3小時才到隊頭。（盧翊銘攝）

排3小時始到隊頭 香港粉絲感期待

關先生排了3小時才到隊頭，打算入手香港限定的周邊T恤。他表示十分期待今次的演唱會，又認為啟德體育園鄰近港鐵站，交通便利，又留意到許多其他地區的歌迷朋友專程訪港欣賞演唱會，認為此類「演唱會經濟」可吸引遊客。

港粉絲：機會難得，當然要血拼

陳小姐成為Coldplay粉絲逾10年，預算花2,000元購買周邊產品，笑言：「機會難得，當然要血拼」。她十分期待今次演唱會，認為啟德體育園主場館大，相信比亞博及紅館更有氣氛。她曾在日本觀看Taylor Swift演唱會，留意到當時吸引大量世界各地的遊客到訪，她希望香港亦可以邀請更多Coldplay等國際級歌手及巨星，推動旅遊發展。