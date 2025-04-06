Coldplay演唱會｜港鐵、特別巴士交通懶人包　設直通巴往深圳皇崗

國際知名組合Coldplay今星期將於啟德體育園主場館舉行4場演唱會，分別為4月8、9、11及12日的晚上。屆時附近一帶將有特別交通及運輸安排，疏導乘客。跨境運輸方面，增設兩條特別巴士路線前往落馬洲、港珠澳大橋香港口岸及機場，兩間直通巴公司亦提供服務，由主場館外接載乘客往落馬洲／皇崗口岸返回內地。



Coldplay今星期將於啟德體育園主場館舉行演唱會。（林子慰攝）

Coldplay將於啟德體育園開四場演唱會。（網上圖片）

港鐵：往羅湖最遲23:01啟德站上車尾班車

港鐵將於散場時段加密屯馬綫和東鐵綫的班次，並安排空載列車應對額外需求。

巴士：增設11條特別路線

演唱會舉行當晚將設直通巴往深圳皇崗口岸。（黃浩謙攝）

直通巴由主場館經落馬洲返深圳

乘客可預先購買永東直巴或中旅巴士的過境巴士車票，從啟德主場館二樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車，經落馬洲/皇崗口岸返回內地，預計車程1小時。

調動的士接載乘客

演唱會舉行日子，宋皇臺道的士上落客區每日下午2時至11時30分開放，運輸署會調動的士業界到場接載乘客。由於離場人士眾多，輪候時間會較長。至於進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。

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