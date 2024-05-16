FIBA 3X3︱香港「升呢」首辦年終賽　場外嘉年華望加入搶包山元素

香港繼去年成功舉辦FIBA 3X3世界巡迴賽—香港大師賽，上月的巴黎奧運資格賽也順利上演，FIBA 3X3賽會今日公布，賽事年終賽將於今年11月23至24日於香港首度舉行。



今年FIBA 3X3世界巡迴賽在全球設有16站賽事，賽季積分排名前11的隊伍將自動獲得年終賽資格。

而排第12名的隊伍、主辦地區隊伍（香港），以及挑戰賽和巡迴賽總勝出場數最多的隊伍（剔除已入圍年終賽的隊伍），將透過附加賽爭奪最後一個參賽名額。屆時全球頂尖球隊將雲集香港爭奪年終冠軍，賽事總獎金更高達30萬美元（約234萬港元）。

巴黎奧運三人籃球資格賽上月於香港順利舉行。（資料圖片）

FIBA代表Ignacio Soriano表示，過往賽事安排完善，主辦單位亦會根據經驗，持續提升賽事規模與質素。他稱，因過去賽事備受FIBA、球員與市民讚賞，才決定把年終賽移師香港舉行。

FIBA 3X3賽事除了比賽本身，場外嘉年華也是焦點，透過舉辦豐富多樣的活動，邀請公眾參與及親身體驗，進一步提升市民對三人籃球的認識和熱愛。

香港會舉辦今年FIBA 3X3年終賽。（公開提供）

賽會表示，今年依然會把香港特色及傳統文化帶到賽事中，繼往年的大坑舞火龍，今年希望與剛完成的長洲太平清醮活動主辦單位合作，在現場嘉年華設立如：長洲包山打卡區、小型搶「波」山攤位、以及以包山為主題的賽事紀念品，並會隨長洲習俗帶來飄色巡迴表演。賽會稱，已與長洲太平清醮值理會展開交流，雙方已達成初步合作協議。