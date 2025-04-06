Coldplay演唱會｜警方籲觀眾搭公共交通前往 散場時用「離場易」
撰文：賴卓盈
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英國知名樂隊Coldplay在啟德體育園舉行的4場演唱會本周二（8日）開鑼，警方今（6日）呼籲觀眾乘搭公共交通工具前往場館，並在離場時使用應用程序「離場易」查看路線實時狀況。
警方提醒，如市民在宋皇臺及啟德站出發前往羅湖跨境口岸，最遲須在10時59分及11時01分坐上列車。
警方今在其社交媒體專業提供Coldplay演唱會的交通資訊，提醒市民演唱會將於10時後完結，如市民在宋皇臺及啟德站出發前往羅湖跨境口岸，最遲須在10時59分及11時01分坐上列車。如市民前往上水，則分別須在凌晨12時23分及12時25分乘車。
警方並呼籲觀眾乘搭公共交通工具前往場館，及使用應用程序「離場易」查看離場路線實時狀況。
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