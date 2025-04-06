Coldplay演唱會入場懶人包｜准帶塑料或者硅膠水樽　禁GoPro相機

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館的四場演唱會本周二（8日）開鑼。演唱會主辦方Live Nation HK今日（6日）在社交媒體公布場地規則與限制，禁止觀眾帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯入場，但准許帶容量不多於600毫升的塑料或者硅膠水樽進場，超過600毫升容量則不可。



一如其他演唱會，觀眾不可帶專業相機入場，主辦方公布的禁止入場拍攝器材中，也列明GoPro相機、平板電腦及望遠鏡等都不可帶入場。



主辦方今日在社交媒體公布「場地規則與限制攜帶物品」名單

Coldplay演唱會Live Nation HK今公布「場地規則與限制攜帶物品」名單。（Live Nation HK Fackbook圖片）

1/ 進入場館前，觀眾須接受手提袋/背包檢查。38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。

2/所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。

3/禁止攜帶任何材危險物品、 橫幅/標語、鐳射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。

4/不可攜帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、 容量超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶/杯進入場館。

5/觀眾可攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便攜式水瓶/杯進場。

Coldplay演唱會Live Nation HK今公布「場地規則與限制攜帶物品」名單。（Live Nation HK Fackbook圖片）

觀眾年齡及身高限制方面，主辦方表示， 企位區只限12歲或以上及身高不少於140釐米的觀眾進入；坐位區只限3歲或以上人士。如觀眾不符合年齡及身高限制將被拒絕進場。

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【節目日程】

3:00 PM | 入場安全檢查

4:00 PM | Ultimate Spheres Experience

4:30 PM | Kubik Experience/ Floris Early Entry Experience

5:00 PM | 普通門票觀眾

【演出時間】

6:10 PM | ELYANNA

7:00 PM | MARF

8:00 PM | COLDPLAY

Coldplay演唱會Live Nation HK今公布「活動指南」。（Live Nation HK Fackbook圖片）

普通門票觀眾入場時間為下午5時，主辦方提醒觀眾，一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館。另注意以下5點：

1. 請參照門票上所屬入場閘口安排

2. 預留足夠時間以進行安檢及驗票流程

3. 建議以輕便裝束觀看演唱會

4. 如有攜帶限制攜帶物品，請預留足夠時間到行李寄存區存放物品

5. 一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館



【Ultimate Spheres Experience】

3:00 PM | 入場安全檢查 | 使用安檢站3

4:00 PM | 集合時間 | 使用Gate A

戴上Coldplay環保手帶

獨家後台參觀體驗

演出前在Coldplay即將表演的舞台上拍照

*在獨家後台參觀體驗結束後可留在場館內等待演出。



【KUBIK EXPERIENCE】

【FLORIS EARLY ENTRY EXPERIENCE】

3:00 PM | 入場安全檢查 | 使用安檢站3

4:00 PM | 入場時間 | Gate A/C

戴上Coldplay環保手帶

