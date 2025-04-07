Coldplay演唱會懶人包｜一文看清入場流程、交通安排、場内限制

英國知名樂隊Coldplay將於明日（7日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會。主辦方Live Nation HK早前公布各項場地規則、入場及離場資訊。《香港01》整理懶人包，一文看清演唱會當日的交通安排、入場時間、場内限制及取票安排。



Coldplay香港演唱會-座位表（IG圖片）

Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（網上圖片）

Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（資料圖片）

下午3時起安檢 普通觀眾5時起可入場

Coldplay 演唱會安檢將由下午3時開始，入場時間則因應門票類別有不同：

．升級體驗門票人士「Ultimate Spheres Experience」及「Kubik Experience/ Floris Early Entry Experience」可於下午4時及4時半開始入場；

．普通觀眾則下午5時才可以入場。

Coldplay 演唱會安檢將由下午3時開始，入場時間則因應門票類別有不同。（Live Nation HK）

安檢位置

．共有三個，分別鄰近港鐵宋皇臺站、美食港灣和啟德主場館中央廣場，主辦單位建議大家預留足夠的時間進行安檢。

入場閘口

．閘口X及閘口B只限企位門票使用，相關觀眾可分別透過安檢站1及安檢站2進場。

．其他門票人士，則可使用閘口A/C/D/E/F/G/H/J/K，並在安檢站3進場。

安檢位置共有三個，分別鄰近港鐵宋皇臺站、美食港灣和啟德主場館中央廣場。（Live Nation HK）

入場違禁品限制

演唱會設違禁品限制，入場前必須檢查隨身物品，所有相機、攝錄機、GoPro相機等禁止携帶；水樽則只可以帶容量不多於600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶/杯。

1） 進入場館前，觀眾須接受手提袋/背包檢查。38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。

2）所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。

3）禁止攜帶任何材危險物品、 橫幅/標語、鐳射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。

4）不可攜帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、 容量超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶/杯進入場館。

5）觀眾可攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便攜式水瓶/杯進場。



寄存行李安排

觀眾可將行李寄存在啟德體藝舘地下或啟德青年運動場，寄存時間為下午2時至夜晚11點。

場館内設違禁品限制。（Live Nation HK）

場館内設違禁品限制。（Live Nation HK）

場館内設違禁品限制。（Live Nation HK）

入場年齡及高度限制

觀眾年齡及身高限制方面，主辦方表示， 企位區只限12歲或以上及身高不少於140釐米的觀眾進入；坐位區只限3歲或以上人士。如觀眾不符合年齡及身高限制將被拒絕進場。

港鐵啟德站和宋皇臺站D出口行數分鐘可達場館

交通方面，主辦單位及警方建議觀眾乘搭公共交通工具前往場館。觀眾可在港鐵啟德站和宋皇臺站Ｄ出口，最快步行數分鐘至主場館。

如乘搭巴士，則可在啟德公共運輸交匯處或承啟道巴士站下車，再步行15分鐘到達場地；或在九龍城轉車站（太子道東）下車，步行25分鐘。

如乘搭的士，則要留意只有主場館和體藝館的的士落客區才可以落客。

至於自駕人士，則要注意啟德體育園當天不設公眾停車位或停車場，私家車只可在馬頭角道私家車上落客區⁠下車。

離場方面，有11條特別巴士路線開往全港各區和邊境管制站，這些巴士會在宋皇臺道特別巴士上落客區服務。而環島中港通、中旅巴士和永東的跨境巴士會在主場館地面的旅遊巴停泊處上車。主辦單位呼籲觀眾留意尾班車時間，及參考「離場易」，以了解實時離場路線。

辦單位呼籲觀眾留意尾班車時間，及參考「離場易」，以了解實時離場路線。（Live Nation HK）

辦單位呼籲觀眾留意尾班車時間，及參考「離場易」，以了解實時離場路線。（Live Nation HK）

辦單位呼籲觀眾留意尾班車時間，及參考「離場易」，以了解實時離場路線。（Live Nation HK）

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啟德青年運動場外或啟德體藝館地下大堂可換領門票

演唱會當日，觀眾可以在 Cityline 自助取票機及票務處⁠、Klook 票務處取門票；Infinity 門票只限演出當日，下午3至8時在⁠啟德體藝館地下大堂取票。

受印錯票風波影響的$1,399門票觀眾，則可於早上10時至晚上10時到啟德青年運動場外或啟德體藝館地下大堂換領門票。

換票時必須出示有效身份證明文件及Cityline購票確認電郵。