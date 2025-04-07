Coldplay演唱會交通｜港鐵空車候命　設特別巴士線往落馬洲及機場

國際知名組合Coldplay今星期將於啟德體育園主場館舉行4場演唱會，分別為4月8、9、11及12日的晚上。屆時附近一帶將有特別交通及運輸安排，疏導乘客。



運輸署今日（7日）於社交平台上發文，提醒市民散場及交通安排，包括地鐵尾班車時間、特別巴士路線前往落馬洲、港珠澳大橋香港口岸及機場，以及兩間提供過境服務的直通巴士公司。



Coldplay將於啟德體育園開四場演唱會。（網上圖片）

港鐵：往羅湖23:01啟德站尾班車 22:59宋皇臺站尾班車

港鐵活動期間會加密屯馬綫和東鐵綫班次，並安排空載列車候命。

旅客可經大圍站接駁東鐵綫往羅湖過境，最後一班列車晚上10:59由宋皇臺站及11:01由啟德站開出。錯過尾班車往羅湖的旅客可到上水站轉乘276B或N73巴士往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴返回深圳。

特設巴士往落馬洲、港珠澳大橋及機場

是次活動新增兩條特別巴士路線，一條為SP12，往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，讓旅客轉乘皇巴返回深圳；另一條為A25S，往港珠澳大橋香港口岸同機場，便利他們轉乘金巴返回澳門或珠海，或經機場離港。

演唱會舉行當晚將設直通巴往深圳皇崗口岸。（黃浩謙攝）

直通巴士：由主場館經落馬洲返深圳

過境巴士，由體育園公司安排，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客可預先購買永東直巴或中旅巴士的過境巴士車票，從啟德主場館二樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車，經落馬洲/皇崗口岸返回內地，預計車程1小時。