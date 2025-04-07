Deliveroo結業｜外賣員保單轉至一間英國公司　工傷費至今未批出

外賣平台Deliveroo 今日（7日）結束營運，卻有不少問題遺留下來。69歲的基層長者慶叔去年9月為Deliveroo送外賣期間被巴士撞傷，欲報銷980元醫藥費，卻發現Deliveroo將外賣員的保險轉介了給一間英國公司。



不諳英語的慶叔唯有託人幫忙以電郵聯絡該公司，至今僅獲對方回覆兩次，現在連Deliveroo也結束營運，更是追訴無門。他希望Deliveroo能交代事件。Deliveroo暫未回覆查詢。



外賣員權益關注組現時正協助16名前Deliveroo外賣員追討未獲處理的報銷費用，及爭取遣散費及長期服務金。（廖雁雄攝）

送外賣期間被巴士撞倒 報銷980元醫藥費無下文

慶叔去年9月騎電單車為Deliveroo送外賣期間被巴士撞倒，肋骨位置着地。可幸傷勢並不嚴重，他即時去了急症室，其後再看了兩次醫生便已痊癒。Deliveroo有為外賣員買保險，於是慶叔便欲向保險公司報銷980元的醫藥費。

慶叔希望Deliveroo能交代事件。（廖雁雄攝）

慶叔之前也試過在送外賣期間遇上意外，當時的傷勢比今次嚴重得多，兩星期內便已透過一間本地保險公司成功報銷醫藥費。豈料今次再欲報銷醫藥費時，卻發現Deliveroo將保單轉移到了一間英國公司，該公司在本港沒有辦事處，唯一的聯絡方法是電郵。

傷者不諳英語 要託人寫電郵追問保險公司

不諳英語的慶叔唯有託人幫忙聯絡，受傷當月便已獲該英國公司確認收到其申請，其後卻再無回覆。上月，慶叔再託人以電郵追問該公司，對方要求他補交文件，但補交後至今仍未獲回覆。慶叔希望Deliveroo可交代事件，「我哋基層手停口停，翻風落雨都要送餐。在情在理，都畀個交代。」

KK現時走路須輔以拐杖。（廖雁雄攝）

有同樣問題的不止慶叔，KK和阿俊也曾在送外賣期間遇意外，前者現時走路須輔以拐杖，後者則更曾因頭部受傷、有瘀血積聚而需動手術，術後自理能力更出現問題，被醫生評為不適合工作，情況持續兩年。阿俊欲向保險公司報銷6個月的工傷費用，涉款9萬元。

外賣員不解為何法例上不是Deliveroo員工

他們是以自僱形式與Deliveroo合作，沒有簽僱員合約，所以法例上並不享有遣散費及長期服務金。他們對此感到不公，認為Deliveroo直接支薪給外賣員，實際上等同僱主。阿俊說：「我都唔明，你出糧畀我，點會唔係我僱主？」

關注組成員林小姐嘆道：「原來一間公司咁樣自願清盤，係可以令法庭處理唔到。」（廖雁雄攝）

16名前Deliveroo外賣員下周到勞資審裁處備案

外賣員權益關注組現時正協助16名前Deliveroo外賣員追討未獲處理的報銷費用，及爭取遣散費及長期服務金，當中僅有4位是華人。關注組成員林小姐指，勞工處表示根據現時情況，沒有什麼能做到。

他們下周四（17日）將到勞資審裁處備案。林小姐嘆道：「原來一間公司咁樣自願清盤，係可以令法庭處理唔到。」