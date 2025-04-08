《醫教社同心協作計劃系列二：跨專業支援學生精神健康》

「醫教社同心協作計劃」（簡稱「醫教社計劃」）的核心理念是結合醫院管理局、教育局和社會福利署的緊密協作，為每間參與學校建立一個由精神科護士、專責教師及社工組成的跨專業團隊。計劃旨在及早識別有需要的學生，幫助他們面對精神健康挑戰，重拾學業與生活的希望。



該計劃除了通過篩查發現有需要的學生，學校團隊也能主動識別個案，並與精神科護士討論學生的狀況。若個案被確認適合參與計劃，學生和家長會被邀請加入，展開多方面的支援工作。



撰文：青山醫院精神健康學院精神科資深護師梁嘉恩



「醫教社同心協作計劃」旨在及早識別有需要的學生，幫助他們面對精神健康挑戰，重拾學業與生活的希望。（資料圖片/李孫彤攝）

梓然的故事：多方協作 全面支援

梓然的個案正是「醫教社計劃」的一個成功例子。他的經歷充分展現了跨專業協作的重要性以及計劃對學生精神健康的深遠影響。

疫情期間，由於學校改為網課，不少學生的學習和生活習慣受到衝擊。疫情結束後，隨著學校回復實體課，梓然的情況卻引起了老師的注意。疫情前，他是一位活潑開朗、成績優秀的學生，甚至因為優異的學業表現而成功進入他心儀的理科班。然而，回到學校後，他的狀況卻與之前大相徑庭。他變得社交退縮，學業成績明顯下滑。更讓老師擔憂的是，他的作文內容出現了許多無法理解的「新創文字」，文章缺乏組織，思維跳躍不定。

學校團隊察覺到梓然的異常，並將他的情況提交至「醫教社計劃」的平台討論。在跨專業團隊的會議中，成員一致同意邀請梓然參與計劃，並成功參加計劃。隨後，精神科護士對梓然進行了詳細的評估，期間梓然表現出神情呆滯、自言自語及自我發笑，精神科護士建議學校將他轉介至醫管局思覺失調診所作進一步診斷。經過專業診斷，梓然被確診為思覺失調。

「醫教社計劃」展現了跨專業合作在精神健康支援方面的強大力量，期待未來，更多學校能夠參與到這項計劃，共同為青少年的健康成長鋪設道路，攜手建設一個更為關愛精神健康的社會。

服藥後，梓然的情況相對穩定，精神科護士除了定期為他進行精神狀況評估，提供藥物教育，幫助他克服對藥物治療的恐懼，同時亦為家長提供藥物及心理衞生教育。學校的專責教師也根據梓然的情況調整學習安排，駐校社工則在情緒管理和社交技巧方面給予持續支援。

儘管康復之路並非一帆風順，梓然在治療過程中曾因認為自己已康復而停藥，導致病情復發。這一經歷讓他深刻認識到持續治療的重要性。在跨專業團隊的幫助下，梓然逐步重拾學業，並最終考上了心儀的大學科目。

治療路上絕不孤單

「醫教社計劃」展現了跨專業合作在精神健康支援方面的強大力量，充分發揮各專業的優勢，互補不足。在這條治療的路上，學生、家長和治療師都絕不孤單。期待未來，更多學校能夠參與到這項計劃，共同為青少年的健康成長鋪設道路，攜手建設一個更為關愛精神健康的社會。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



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故事細節經修改以保障病人私隱。

