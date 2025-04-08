今日新聞8分鐘｜司機倒車連撞尾隨私家車｜廣末涼子襲擊護士被捕

車cam｜七人車九龍灣撼安全島釀2傷包括14歲女 車頭擱欄車輪離地

九龍灣發生交通意外。今日（7日）傍晚約6時20分，一輛七人車沿啟祥道駛至宏照道交界時，失控撞向路中安全島。姓周（40歲）男司機幸無受傷，惟車上姓何（42歲）女子及14歲女乘客，分別頭腳受傷及頭痛，由救護車送往聯合醫院治理。警方正調查車禍原因。

網上影片及圖片可見，七人車沿啟祥道、駛至宏照道交界的三角形分岔燈位時，直撞向路中安全島，鐵欄被撞至變形扭曲，七人車車頭傾斜擱於欄上，前輪離地懸空，有人從司機位落車。大批途人駐足圍觀。

廟街歌檔被燒即晚重開 檔主稱與人無怨疑煙頭釀禍 損失「濕碎」

油麻地廟街一個歌唱檔口，周一（7日）凌晨突然起火，幸無人受傷，但消防認為起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」調查。《香港01》記者今日傍晚到起火歌檔了解，檔主陳先生已重新開檔獻唱，並表示自己「無得罪人，個個都friend」，認為火警只是意外，可能是由未熄煙蒂引起。

被問到歌檔有喇叭和枱櫈焚毀，他形容損失「濕濕碎啦」，暫時以後備喇叭和枱櫈「頂檔」，營業未受影響，並已着手添置新設備，但對於旅發局過去贈予的一塊帆布被燒毀感到可惜。

有片｜中環男工遭塌下石膏板壓下半身 工友「槓桿原理」托起救人

中環發生驚險意外。今日（7日）下午約3時56分，據報一名男工人在砵典乍街近萬宜大廈對開，被石膏板壓傷。救護員接報趕抵，發現姓朱（41歲）男事主膝、肩受傷，幸仍清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。

案發一刻片段曝光，可見兩名男工合力用推車，運送一件巨型石膏板，期間該板材向右傾側跌下，旁邊的男工人即失平衡倒地，被石膏板壓住下半身，動彈不得，倒地不起。同行工友慌忙跑前，一度嘗試托起板材無果，立即拆走推車上的長棍狀物，另一名工友則趕至協助將棍插入板底，以「槓桿原理」將石膏板托起施救，多人亦趕至救援。

車cam｜大埔停車場Benz倒車兩撞尾隨車 女司機：冇諗過你跟咁貼

今日（7日）網上瘋傳一段車cam影片，可見今早約11時54分，大埔東昌街康體大樓停車場內，一輛平治私家車在路口右轉至一半時，突打死火燈停下倒車，打斜撞向cam車車頭。惟平治駛前後又再倒車， 給果重蹈覆徹，右邊車身再撞向cam車。連撞兩次，旁邊一輛白色Tesla亦嚇至慌忙褪後。

意外後，片主向平治女司機怒斥：「邊有人咁樣調頭㗎？你咪兜個圈囉！」女司機則反駁稱：「我真係冇諗過你跟得咁貼，第二下呢就我唔啱。」她又表示很早已經打了「壞車燈」，最後片主表示報警，雙方褪車避免阻塞車道，影片就此結束。

日本女星廣末涼子涉醫院襲擊護士被捕 事務所：暫停藝能活動

日本女星廣末涼子4月8日涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內襲擊一名護士被捕，其事務所發道歉聲明，宣布暫停藝能活動。

特朗普要求中國收回對美34%反制關稅：否則對華貨品徵額外50%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，假若中國不在4月8日收回對美國的34%反制關稅，美國將對中國貨品加徵額外50%關稅（ADDITIONAL Tariffs on China of 50%），4月9日生效。

IShowSpeed香港｜羅淑佩：Speed以即興為賣點 未必想與官方合作

美國網紅IShowSpeed星期五（4日）訪港，引來大批市民上街追隨。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒專訪時表示，Speed以即興為賣點，其團隊未必想與官方渠道合作，將活動變得太過官式。

Deliveroo結業｜外賣員保單轉至一間英國公司 工傷費至今未批出

外賣平台Deliveroo 今日（7日）結束營運，卻有不少問題遺留下來。69歲的基層長者慶叔去年9月為Deliveroo送外賣期間被巴士撞傷，欲報銷980元醫藥費，卻發現Deliveroo將外賣員的保險轉介了給一間英國公司。

不諳英語的慶叔唯有託人幫忙以電郵聯絡該公司，至今僅獲對方回覆兩次，現在連Deliveroo也結束營運，更是追訴無門。他希望Deliveroo能交代事件。Deliveroo暫未回覆查詢。