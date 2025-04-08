IShowSpeed香港｜羅淑佩：Speed以即興為賣點 未必想與官方合作
撰文：林子慰
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美國網紅IShowSpeed星期五（4日）訪港，引來大批市民上街追隨。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒專訪時表示，Speed以即興為賣點，其團隊未必想與官方渠道合作，將活動變得太過官式。
羅淑佩接受《大公報》專訪提到，「甲亢哥」Speed來港是快閃行程，而Speed作為KOL，亢奮和即興是他的賣點，可能更加想在香港尋幽探秘，看街頭情況、會否出現有趣事物等；故Speed的團隊未必會想與官方渠道合作，導致行程官式化。她知道Speed到訪內地時，內地有公司主動邀請他參與活動，指香港也有類似做法，例如邀請他去海洋公園及坐電車。
羅淑佩認為，是次Speed的直播是很好的宣傳，可以向世界呈現在地緣政治緊張的情況下，香港是一個既安全又有趣開放的地方。
至於直播期間人山人海，甚至出現秩序混亂的現象，她則表示，可能Speed未預料到在香港的粉絲之多。
她亦提到，現今世代旅客喜歡自己發掘好玩的事物，旅發局、商家和政府要善用國際頂流KOL，推廣香港美好一面。
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