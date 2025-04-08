猴痘｜英國首現疑本土感染新型猴痘病毒株　防護中心籲提高警覺

英國發現一宗懷疑在當地感染的新型猴痘病毒株（分支Ib型）確診個案，一名居於東北地區的患者於上月確診，出現症狀前並無外遊紀錄，亦沒有與任何猴痘確診個案有關連，為首宗在非洲以外地區檢測到、但與非洲感染個案沒有關聯的新型猴痘病毒株個案。



本港衞生署衞生防護中心今日（8日）表示，本港至今錄得72宗猴痘個案，但未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。一旦出現相關病徵，應盡快求醫，高風險目標群組人士亦應接種猴痘疫苗。



2024年7月19日，剛果民主共和國內，一位醫生為一名兒童檢查耳朵上皮膚受感染的情況，她被證實患有猴痘。（Reuters）

英國患者出現症狀前並無外遊 與任何猴痘確診個案有關連

根據英國衞生安全局公布的資料，一名居於東北地區的患者於上月確診，出現症狀前並無外遊紀錄，亦沒有與任何猴痘確診個案有關連。英國衞生當局已跟進患者的接觸者，未有發現其他個案。這是首宗在非洲以外地區檢測到、但與非洲感染個案沒有關聯的新型猴痘病毒株個案。

新型猴痘病毒株（分支Ib型）自2023年底於非洲出現和持續傳播，並輸出至非洲以外地區。目前，有15個在亞洲、歐洲及北美洲國家發現輸入及與輸入個案相關的個案，絕大部分個案有非洲旅行史。暫時未有證據顯示，非洲以外地區出現大規模的新型猴痘病毒株（分支Ib型）爆發。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

本港共錄得72宗猴痘個案 未有人感染分支Ib型

自2022年起至今，本港共錄得72宗猴痘個案，包括58宗本地個案和14宗輸入個案，但至今未有發現新型猴痘病毒株（分支Ib型）的個案。本港的猴痘個案中，當中4宗於今年錄得，全部病人均為男性。

流行病學調查顯示，絕大部分個案涉及男男性接觸或雙性性接觸，並曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或不安全性行為。

圖為2024年8月19日，位於剛果民主共和國北基伍省一個名為Munigi的村莊內，一名患上猴痘的兒童在一醫療中心內接受別人為其塗抹藥品。（Reuters）

衞生防護中心籲提高警覺

中心呼籲市民提高警覺，避免進行高風險性行為，例如進行不安全性行為、與陌生人發生性行為或擁有多名性伴侶。一旦出現相關病徵，要盡快求醫和避免與他人進行高風險接觸，以減低猴痘傳播風險。

中心設有猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時運作。任何人懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，可致電熱線查詢及獲取相關的健康建議。

此外，衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，包括曾進行高風險性行為的人士，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播疾病感染史的人士。高風險目標群組人士可於衞生署轄下全部社會衞生科診所及衞生署油麻地綜合治療中心接種猴痘疫苗，無須預約。