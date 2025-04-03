羅淑佩訪京　拜會國家文旅部及國家電影局

文化體育及旅遊局局長羅淑佩與代表團部份成員周四（3日）繼續北京行程，早上到訪國家博物館，參觀館內《古代中國》展覽，隨後分別與國家文化和旅遊部副部長高政、國家電影局常務副局長毛羽會面。



圖為2025年4月3日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）繼續北京拜訪行程，並參觀國家博物館內《古代中國》展覽。（政府新聞處圖片）

簡介亞洲文化合作論壇籌備情況

羅淑佩與高政會面時，向對方簡介「亞洲文化合作論壇+2025」的籌備情況。該論壇將於4月22日及23日舉行，她感謝對方率團來港參與，又稱透過今次參觀國家博物館，學習如何豐富香港的博物館的內容，提升市民和來港訪客參觀博物館的體驗。

高政表示，對於港府將設立介紹國家發展和成就的博物館，以及籌備有關抗戰勝利80周年的展覽，國家博物館會全力支持及提供專業指導。

圖為2025年4月3日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左四）繼續北京拜訪行程，與國家電影局常務副局長毛羽（中）會面及合照。（政府新聞處圖片）

感謝中央向香港電影業擴大開放

羅淑佩下午與毛羽會面，感謝中央政府對在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》的框架下，向香港電影業擴大開放措施。毛羽表示，香港有不少優秀的年青電影人才，可以給予多些機會讓他們到內地發展和參與有關電影的活動，擴闊視野。羅淑佩表示，期望未來能與國家電影局探討更多合作空間。

圖為2025年4月3日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右）繼續北京拜訪行程，參觀國家體育總局訓練局榮譽館，並聽取國家體育總局訓練局局長楊新利（左）介紹館內展品。。（政府新聞處圖片）

參觀國家體育總局訓練局榮譽館

羅淑佩亦參觀國家體育總局訓練局榮譽館，聽取國家體育總局訓練局局長楊新利親自介紹，了解國家運動員堅毅拼搏、永不言敗的體育精神。羅淑佩表示，這些感人至深的故事不僅展示了國家體育的輝煌成就，更體現了團結奮進的民族精神，值得香港的運動員作為學習榜樣。