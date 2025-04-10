公院收費改革｜八成受訪長者憂負擔　團體倡自動豁免領長生津者

政府早前公布公營醫療服務收費改革，包括急症室、普通科門診、專科門診、磁力共振檢查、藥物等收費均大幅調整，並於2026年1月1日起生效。明愛長者聯會今日（10日）發布長者對醫療收費改革看法的調查結果，逾千位受訪長者中，超過八成擔憂收費改革後，醫療費用大幅上升，加重低收入家庭及長期病患者的經濟負擔。



明年一月一日起，急症室新收費將由目前180元加價至400元。（資料圖片/夏家朗攝）

明愛長者聯會上周二（1日）至本周一（7日），以問卷訪問1,029名長者，收集他們對「醫療改革」方案的滿意度、明白程度、疑慮及擔憂。

逾兩成長者不明白收費改革方案

調查結果顯示，逾83%人對醫療收費改革有疑慮或擔心，有22%受訪長者完全不明白，或不太明白改革方案，最多人不明白優化醫療減免機制，以及1萬元「封頂」機制的安排。另外，有近60%受訪者不滿意或十分不滿改革方案，760人認為政府未考慮長者需要。

就有關結果，長者聯會建議政府可就改革方案舉行問答大會，釋除長者的疑慮，並簡化醫療減免機制申請程序，讓65歲以上申領長者生活津貼的市民，無需提交申請就自動減免費用。