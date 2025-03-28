公院改革掀私院加價？仁安院長稱因此加價市儈　料急症人流增長少

政府日前公布公營醫療改革及收費調整，外界關注私家醫院及診所會否跟隨加價。仁安醫院院長李繼堯今日（28日）表示，除非成本上漲，不會因公院收費上調而加價，又形容私院若因此加價是是「市儈」的做法。他相信收費調整不會對仁安醫院急症室造成太大影響，料急症室病人增長不多於5%。



至於公院磁力共振等檢查要遂項收費，會否導致更多病人到私院檢查，李繼堯指，有近八成病人會在仁安醫院檢查後，以其診斷報告轉往威院求診，認為是一貫做法，不會因是次調整有所改變。



仁安醫院院長李繼堯稱，不會因公院收費上調而加價，形容私院若因此加價是是「市儈」的做法。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府周二（25日）公布公營醫療改革及收費調整，新收費將於2026年1月1日生效。其中急症室除了危急危殆者病人，一律收費400元。有市民憂慮，私營醫療機構的收費會隨之上調。

李繼堯稱除非成本上漲 否則不會因公立醫院調整收費而加價

仁安醫院院長李繼堯今（28日）出席醫院30周年啟動禮暨擴建新翼開幕儀式時表示，醫院收取合理收費，除非成本上漲，不會因公院收費上調而加價，又形容私院若因此加價是是「市儈」的做法。

藥品價格穩定 醫護不加薪 未見成本上漲

他表示，目前未見成本上漲，藥品價格穩定，其他醫療器材用品也沒有加價壓力。他又指，醫護薪金與醫管局掛鉤，由於公務員涷薪，仁愛醫院亦無特別加薪需要。

公院急症室「加價」料仁安醫院急症室病人數目增長不會多於5%

李繼堯相信，急症室加價不會對仁安醫院急症室造成太大影響，估計其病人數目增長不多於5%。他指，去年約7.6萬人次使用仁安醫院急症室，是同區威爾斯醫院急症室約16.6萬人次的四成半，相信有助減輕威院醫護的工作量。

李繼堯表示，不少病人在仁安醫院進行檢查後，轉往威院急症室求診及入院。（資料圖片）

八成病人仁安取報告後轉威院求診 李繼堯料習慣不會因新收費改變

公立醫院的非緊急放射造影服務亦將逐項收費，進階項目如超聲波、乳腺造影等收費250元；高端項目包括電腦掃描、磁力共振等收費500元；基礎項目如X光檢查則免費。

對於增加收費會否令更多病人到私家醫院接受檢查，李繼堯表示，不少病人在仁安醫院進行檢查後，會自行決定是否繼續留低治療，而近八成病人會憑仁安的診斷報告，轉往威院急症室求診及入院。他認為，這是病人一貫的做法，不會因新收費而改變。

醫務衞生局局長盧寵茂。（盧翊銘攝）

盧寵茂稱香港有雙軌醫療制度 私營界別亦是重要組成部份

醫務衞生局局長盧寵茂在同一個活動表示，香港有雙軌醫療制度，公營界別肩負安全網的角色，而私營界別亦是醫療系統的重要組成部份，為市民提供更多選擇。他希望私家醫院積極參與「醫學實證與臨床卓越研究所」運作，為個別病症建立更多臨床指引和醫療質素的指標，從而提升醫療質量。